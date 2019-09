जम्मू के सभी 10 जिलों में हालात पूरी तरह सामान्य: डीजीपी दिलबाग सिंह

जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने धारा 370 हटाए जाने के बाद से अब वहां के हालातों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि- जम्मू के सभी 10 जिले पूरी तरह सामान्य स्थिति में आ गए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुल गए हैं। लेह और कारगिल भी सामान्य है, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। 90 प्रतिशत से ज्यादा के इलाका प्रतिबंध मुक्त है। 100 प्रतिशत टेलीफोन एक्सचेंज भी काम कर रहे हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां मोबाइल इंटरनेट समेत कम्युनिकेशन की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं।

J&K DGP, Dilbag Singh: All 10 districts of Jammu have become entirely normal, all school, colleges, & offices are open. Leh & Kargil are also normal, there is no restriction of any kind there. More than 90% areas are free of restrictions, 100% telephone exchanges are working now. pic.twitter.com/7jI0ps2Nd7