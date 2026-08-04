शामली में बन रही 50वीं वाहिनी पीएसी का किया निरीक्षण
पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने शामली में निर्माणाधीन 50वीं वाहिनी पीएसी परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस उपमहानिरीक्षक कल्पना सक्सेना ने भी भाग लिया। डीजी ने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की, यह कहा कि नए परिसर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
पुलिस महानिदेशक (पीएसी) आलोक सिंह ने सोमवार को शामली स्थित नवनिर्माणाधीन 50वीं वाहिनी पीएसी परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (पीएसी, मेरठ अनुभाग) कल्पना सक्सेना मौजूद रहीं। डीजी पीएसी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और परिसर में विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। कहा कि 50वीं वाहिनी पीएसी परिसर के तैयार होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। मौके पर पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह, 06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के सेनानायक प्रेमचंद, सहायक सेनानायक अवनीश गौतम, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के सहायक सेनानायक गोपाल सिंह मौजूद रहे।
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