मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मानहानि मामले में हुए बरी

हाजीपुर। निज संवाददाता मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को हाजीपुर सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 14 वर्षों बाद मानहानि के एक मुकदमे में बरी कर दिया। सिविल कोर्ट के अवर मुख्य न्यायाधीश अभिमन्यू कुमार ने गुरुवार को इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए दिग्विजय सिंह सुनवाई के दौरान अदालत की कार्रवाई से जुड़े रहे। यह जानकारी इस मुकदमे के बचाव पक्ष की ओर अदालत में लगतार कंडक्ट कर रहे अधिवक्ता युवराज सुनिल सिंह ने मीडिया कर्मियाों को दी। उन्होंने बताया वर्ष 2012 में बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी पर आहत हाजीपुर के भाजपा नेता रहे प्रो. अजीत कुमार सिंह ने सिविल कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था।