मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मानहानि मामले में हुए बरी
हाजीपुर सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 14 वर्षों बाद मानहानि के मुकदमे में बरी कर दिया 14 साल पहले सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का दायर हुआ था वाद 12 वर्ष पूर्व दिग्विजय बाबू गवाही देने के लिए सदेह...
हाजीपुर। निज संवाददाता मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को हाजीपुर सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 14 वर्षों बाद मानहानि के एक मुकदमे में बरी कर दिया। सिविल कोर्ट के अवर मुख्य न्यायाधीश अभिमन्यू कुमार ने गुरुवार को इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए दिग्विजय सिंह सुनवाई के दौरान अदालत की कार्रवाई से जुड़े रहे। यह जानकारी इस मुकदमे के बचाव पक्ष की ओर अदालत में लगतार कंडक्ट कर रहे अधिवक्ता युवराज सुनिल सिंह ने मीडिया कर्मियाों को दी। उन्होंने बताया वर्ष 2012 में बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी पर आहत हाजीपुर के भाजपा नेता रहे प्रो. अजीत कुमार सिंह ने सिविल कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था।
मुकदमे का विवरण
भादवि की धारा 504 के तहत कोर्ट में परिवाद संख्या सी वन 2665/2012 दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा में आरोप था कि बाबा रामदेव को अपशब्द कहा गया था। वादी की ओर से अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने पक्ष रखते आ रहे थे। मालूम को कि वाद दायर होने के बाद यह मामला काफी चर्चित रहा था।
सुनवाई की प्रक्रिया
इस मामले में दिग्विजय सिंह को लगभग 12 वर्ष पूर्व हाजीपुर की अदालत में सदेह प्रस्तुत होकर अपनी गवाही दर्ज करानी पड़ी थी। उस समय यह मामला काफी चर्चा में था। दिग्विजय सिंह सांसद थे। वहीं अदालत की ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बरी कर देने से पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह है। अमिताभ सिंह
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