कल से योग निद्रा में जाएंगे श्रीहरि, मांगलिक कार्य पर लगेगा विराम

देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को लखनऊ, संवाददाता। आषाढ़ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानी

देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को लखनऊ, संवाददाता।

एकादशी का महत्व आषाढ़ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी 25 जुलाई (शनिवार) को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन समेत अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। चातुर्मास का समय जप, तप, दान, साधना और भगवान विष्णु व शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है।

भगवान शिव और सावन मास ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं जबकि सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। इसी दौरान भगवान शिव का प्रिय सावन मास भी आता है।

शुभ योगों का संयोग उन्होंने बताया कि इस वर्ष देवशयनी एकादशी पर ब्रह्म योग के बाद इंद्र योग, पुष्य नक्षत्र, सूर्य और उच्च के गुरु का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ योगों में किए गए व्रत, पूजन, दान और धार्मिक अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9.12 बजे प्रारंभ होकर 25 जुलाई को सुबह 11.34 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा।

पूजा की विधि ज्योतिषाचार्य नागपाल ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध व गंगाजल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संध्या के समय तुलसी जी के पौधे के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर, 11 परिक्रमा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर शाम को दीपक जलाकर मनोकामना करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है।