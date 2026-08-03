पहली सोमवारी : भोले शंकर के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं का सैलाब शिवालयों में उमड़ पड़ा। भक्तों ने विधि-विधान से जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। शहर और गांवों में हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया। महिलाओं और युवाओं ने विशेष उत्साह के साथ पूजा अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

अपर इंट्रो: सावन की पहली सोमवारी को भोले भंडारी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चहुंओर हर-हर महादेव के जयकारे गुंजते रहे। शंख ध्वनी और घंटे की टंकार से शहर और गांव शिवमय हो गये। भोले शंकर की कृपा पाकर भक्तजन निहाल होते रहे। अहले सुबह से भक्तों का रुख शिवालयों की ओर हो गया था। दिन चढ़ने के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं कतारें भी बढ़ती गयीं। कई ऐतिहासिक मंदिरों में भीड़ इतनी कि भक्तों को दर्शन-पूजन के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा।

पहली सोमवारी : भोले शंकर के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हुए शहर-गांव के शिवालय अहले सुबह से मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, चहुंओर ओर श्रद्धा व उत्साह जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि का मांगा आशीर्वाद फोटो अलग से बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर शहर व गांव शिवमय हो गये। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव के जयकारों और हर-हर महादेव, बोल बम के उद्घोष से मंदिर गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से जलाभिषेक कर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस वर्ष पहली सोमवारी के साथ नाग पंचमी का शुभ संयोग होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। महिलाओं, युवतियों और पुरुषों ने सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल, चंदन और पुष्प अर्पित किए गए। कई श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया।

राजगीर के सद्धिनाथ मंदिर, बिहारशरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थित हिरण्येश्वर धाम , धनेश्वरनाथ, जंगलिया बाबा, सोहसराय के झारखंडी महादेव, खंदकपर के नीलकंठेश्वर, हिलसा के अभयनाथ धाम, पावापुरी व अन्य ऐतिहासिक मंदिरों में मेला के जैसा नजारा दिखा। शाम में हिरण्येश्वर धाम में भोले शंकर का विशेष शृंगार किया गया। भक्तों के बीच प्रसाद बांटा गया। रंग-बिरंगे फूल से सजे औघड़दानी के दरबार की एक झलक पाने को भक्तजन उत्सुक दिखे। गिरियक, पुरैनी, पावा, घोसरावां, इसुआ और आसपास के गांवों के शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

सावन मास भगवान शिव के प्रिय : बालमुकुंद उपाध्याय ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में सोमवार का व्रत रखकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता पार्वती की आराधना से अखंड सौभाग्य और दांपत्य सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा-अर्चना की।

शाम में हुई विशेष आरती : पावापुरी के मंदिरों में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई थी। दिनभर भक्तों के आने-जाने का सिलसिला जारी रहा। शाम की आरती के समय मंदिरों में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण शिवभक्ति में सराबोर हो गया। जलाभिषेक कर मांगीं मुरादें : बिन्द। प्रखंड के जमसारी, लोदीपुर, इव्राहिमपुर, रामपुर, जहाना, बिन्द, ईश्वरचक, नौरंगा, उत्तरथु समेत सभी शिवालयों में पहली सोमवारी के मौके पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ, माता पार्वती, श्रीगणेश , नंदी जी समेत अन्य देवी-देवताओं को गंगाजल व दूध से अभिषेक किया। हर हर महादेव के जयघोष से शिवालय गुंजायमान होते रहे। आचार्य कन्हैया पाण्डेय ने कहा कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।

नूरसराय के शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़ : नूरसराय। पहली सोमवारी को प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार के दयानगर स्थित महादेव स्थान, ब्रह्मटोली, हिलसा रोड, प्रखंड कार्यालय, थाना परिसर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य शिवालयों को विशेष रूप से साफ सफाई कर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, फूल व फल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की।

अभयनाथ धाम : दीपक महोत्सव के दिव्य दर्शन को उमड़े श्रद्धालु हिलसा, निज प्रतिनिधि। पहली सोमवारी पर शहर के प्राचीन बाबा अभयनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की मंदिर परिसर पूरे दिन हर-हर महादेव, बोलबम और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। मंदिर परिसर में स्थापित बिहार के सबसे बड़े दीपक महोत्सव के दिव्य दर्शन के लिए दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। दीपक महोत्सव की भव्यता ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा दरोगा कुआं स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर, काली स्थान शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, न्यायालय परिसर स्थित शिव मंदिर, पटेल नगर शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इधर, फतुहा गंगा घाट से कांवर में गंगाजल लेकर बाबा सिद्धनाथ के जलाभिषेक के लिए बराबर पहाड़ जा रहे सैकड़ों कांवरिये हिलसा होकर गुजरे। उनकी सेवा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सहायता शिविरों में पेयजल, शरबत और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।