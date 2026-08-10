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सहरसा: वाणेश्वर नाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कहरा से विजय झा सावन माह की द्वितीय सोमवारी पर देवना स्थित प्रसिद्ध वाणेश्वर

सहरसा: वाणेश्वर नाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

कहरा से विजय झा सावन माह की द्वितीय सोमवारी पर देवना स्थित प्रसिद्ध वाणेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मध्य रात्रि के बाद से ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजने लगा। सुबह होते-होते पुरुष और महिला श्रद्धालुओं की अलग-अलग लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय पुजारी देवानंद झा और ललित झा के अनुसार, द्वितीय सोमवारी को आठ हजार से अधिक कांवरियों सहित एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही। कई श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे और पूजा के बाद मंदिर परिसर में बिताया।

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स्थानीय युवाओं ने कतार में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रखने में सहयोग किया।मनोकामना पूर्ण करने वाले शिवलिंग के रूप में मान्यता: धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। सतयुग में इसी माह देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने स्वयं पी लिया था। विष की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इसी आस्था के कारण हर सोमवार यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

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