शामली में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए सेवा शिविरों ने राहत प्रदान की है। इन शिविरों में भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता, और सुरक्षा जनित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए इस शिविर में कांवड़ियों की भलाई के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

कांवड़ सेवा शिविर बने श्रद्धालुओं का सहारा, भोजन से लेकर चिकित्सा तक हर सुविधा उपलब्ध

शामली। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में जगह-जगह लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर शिवभक्तों के लिए राहत और सेवा के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों को केवल भोजन और विश्राम ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, महिला सुविधाएं, पार्किंग और सुरक्षा जैसी तमाम व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा शिविरों का संचालन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सेवा भावना के साथ किया जा रहा है। शामली शहर के कैराना रोड पर ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल द्वारा कांवड सेवा शिविर लगाया गया है। यह शिविर पिछले दस सालों से कांवडियों की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित इस शिविर में सबसे अधिक ध्यान स्वच्छता व्यवस्था पर दिया जा रहा है। शिविर परिसर और आसपास नियमित सफाई कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को साफ-सुथरा वातावरण मिल सके। जगह-जगह कूड़ेदान रखे गए हैं और स्वयंसेवक श्रद्धालुओं से भी परिसर को स्वच्छ रखने की अपील कर रहे हैं。

पौष्टिक भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामली। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड सेवा शिविर में कांवड़ियों के लिए सुबह से देर रात तक निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, खिचड़ी, फल, दूध, चाय और हल्के नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ठंडे एवं स्वच्छ पेयजल, आरओ वाटर, वाटर कूलरों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। साथ की शिविर में कूलर पंखे भी लगाए गए है।

चिकित्सा सेवाएं भी चौबीसों घंटे शामली। शिविर में पांच चिकित्सकों डा. ऋषभ, डा. नदीम, डा. अक्षय, डा. कनिका और डा. राहुल चिकित्सकों की सेवा में रातदिन लगे है। यहां प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां महिला कांवडियों के लिए स्टाफ नर्स भी सेवाभाव से लगी है। बुखार, थकान, डिहाइड्रेशन, पैरों में छाले, चोट या अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। यही नही आधुनिक मशीने लगाकर कांवडियों के पैरों की मालिश की जा रही है।

महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम शामली। मूिहला कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग विश्राम स्थल, महिला शौचालय और कपड़े बदलने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं। कई शिविरों में महिला स्वयंसेविकाओं की भी तैनाती की गई है, ताकि महिला श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महिला के रात्रि में विश्राम के लिए अलग से व्यावस्था होने के कारण यहां अधिकतम महिला कांवडिया विश्राम करती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए है।

शौचालय और स्नान की बेहतर व्यवस्था शामली। कांवड सेवा शिविर में स्वच्छ भारत मिशन की भावना के अनुरूप अधिकांश शिविरों में अस्थायी शौचालय और स्नान की व्यवस्था की गई है। इनकी नियमित सफाई कराई जा रही है ताकि स्वच्छता बनी रहे और संक्रमण की आशंका कम हो। कांवड सेवा शिविर में नगर पंचायत से अस्थायी शौचालय मंगवाया गया है।

पार्किंग और यातायात पर विशेष ध्यान शामली। शिविरों के निकट दोपहिया और चारपहिया वाहनों की पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवक और हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर यातायात को सुचारु बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, जिससे कांवड़ियों और आम लोगों को परेशानी न हो। शिविर संचालक कुशांक चौहान द्वारा स्वयंसेवकों की ड्यूटी तय की गई है, जो भोजन वितरण, पेयजल व्यवस्था, सफाई, चिकित्सा सहायता और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस भी नियमित गश्त कर रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश शामली। शामली के कांवड सेवा शिविरों में जिसमें ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड सेवा शिविर, हनुमान धाम के कांवड सेवा शिविर तथा गुलजारी वाला मंदिर के कांवड सेवा शिविर में श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। प्लास्टिक के उपयोग से बचने की अपील की जा रही है तथा स्टील या पेपर के बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ शिविरों में पौधरोपण और स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।