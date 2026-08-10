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शीतला मंदिर कांवरिया संघ का जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर से शीतला मंदिर कांवरिया संघ का जत्था बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पर रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में पूजा की, फिर सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। वहां गंगा से जल लेकर देवघर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के दौरान अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे।

शीतला मंदिर कांवरिया संघ का जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना

चक्रधरपुर। शीतला मंदिर कांवरिया संघ का एक जत्था बाबा बैजनाथ धाम की धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हो गया है। प्रस्थान से पूर्व श्रद्धालुओं ने सोनुवा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़िया सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। संघ के सदस्यों के अनुसार, श्रद्धालु सबसे पहले सुल्तानगंज पहुँचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरेंगे और संकल्प लेंगे। इसके बाद देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम पहुँचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। देवघर में दर्शन-पूजन के उपरांत यह जत्था दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम जाएगा।

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इसके बाद श्रद्धालु वाराणसी में काशी विश्वनाथ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी तथा रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके मंदिर में दर्शन और पूजन करते हुए वापस चक्रधरपुर लौटेंगे। इस मौके पर चक्रधरपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष विजय साव, भाजपा नेता सुरेश साव, रूपेश साव, वार्ड पार्षद संजय पासवान, संदीप साव, वीरेंद्र राय, बुलबुल पाण्डेय, रवि राम तथा गोलू गुप्ता समेत कई कावरिया उपस्थित रहे।

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