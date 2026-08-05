कांवरियों का जत्था देवघर रवाना
घुरकी से कांवरियों का जत्था देवघर रवाना धुरकी। थाना क्षेत्र के टाटीदीरी गांव से बुधवार
धुरकी। थाना क्षेत्र के टाटीदीरी गांव से बुधवार को 60 कांवरियों का जत्था पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले गांव के शिव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। ग्रामीणों ने कांवरियों का फूल-माला पहनाकर व मंगलकामनाओं के साथ विदाई दी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल बाबा धाम पहुंचेंगे। वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ग्रामीणों ने सभी कांवरियों की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की।
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