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बेड़ो से 151 कांवरियों का जत्था देवघर रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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बेडो प्रखंड के तुको गांव से 151 महिला-पुरुष कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। रवाना होने से पहले कांवरियों ने बाबा नंदेश्वर धाम और महादानी बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना की। जत्थे का नेतृत्व आदित्य ताम्रकार ने किया और सभी कांवरिया सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम पहुंचेंगे।

बेड़ो से 151 कांवरियों का जत्था देवघर रवाना

बेड़ो, प्रतिनिधि। प्रखंड के तुको गांव से मंगलवार को 151 महिला-पुरुष कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। रवाना होने से पहले कांवरियों ने तुको स्थित बाबा नंदेश्वर धाम और महादानी बाबा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। जत्थे के नेतृत्वकर्ता आदित्य ताम्रकार ने बताया कि सभी कांवरिया पहले सुल्तानगंज पहुंचेंगे। वहां से गंगाजल लेकर बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। 777777777777बेड़ो प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड के तुको गांव से 151 महिला व पुरुष कांवरियों का जत्था मंगलवार को जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। वहीं रवाना होने के पूर्व कांवरियों ने तुको ग्राम स्थित बाबा नंदेश्वर धाम व महादानी बाबा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रस्थान किया।

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जत्थे का नेतृत्व कर रहे आदित्य ताम्रकार ने बताया कि पूरा जत्था एक साथ यहां से सीधे सुल्तानगंज पहुंचेगा। वहां से जल लेकर जत्था बाबा धाम पहुंच कर जलाभिषेक करेगा। जत्था में आदित्य ताम्रकार, पवन ताम्रकार गौतम ताम्रकार ,अमरनाथ ताम्रकार, शक्ति राम, भवानी गुप्ता ,राहुल कुमार, सतीश राम, गौरव सिंह, अमित साहू, राजा लाल, बिरनलाल बादल, प्रज्ञा, आकाश साहू, केंद्र गुप्ता, बंटी गुप्ता, पिंकी देवी ,विभा देवी, ललिता देवी, रेशमी देवी, खुशबू देवी, दीपक गोप,रवि गोप, शनिज लाल,आदेश यादव, राजबली सिंह, छोटे पांडे, पंकज लाल व रमेश उरांव आदि शामिल हैं।

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