आधुनिकता में बदल गया कांवड़ लाने का तरीका

आधुनिकता में बदल गया कांवड़ लाने का तरीका
कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़ ले जाने का तरीका भी बदला हुआ दिखायी दे रहा है। कांच की कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़
फर्रुखाबाद । सावन के महीने में चहुंओर बम बम भोले के उद्घोष गूंज रहे हैं। पांचालघाट के कांवड़ मेले में गजब का धार्मिक उल्लास बिखरा हुआ है। कोई डाक कांवड़ लेकर जा रहा है तो कोई गंगाजल लेकर शिवालयों के लिए निकल रहा है। इटावा-बरेली हाईवे पूरी तरह से केसरिया रंग में कांवड़ियों की भीड़ के चलते रंगा हुआ है।
कांवड़ ले जाने के नए तरीके
इस बार कांवड़ ले जाने के कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़ ले जाने का तरीका भी बदला हुआ दिखायी दे रहा है। कांच की शीशी से लेकर कलश तक कांवड़ पहुंच गयी हेै। कोई 31 तो कोई 51 लीटर जल कलश में लेकर निकल रहा है। कांवड़ियों का उत्साह शिव भक्ति को लेकर देखते ही बन रहा है। करीब चार साल से कांवड़ ले जाने के तरीके में युवाओं ने जो बदलाव किया है वह अब हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा कांवड़ कलश में गंगा जल भरकर ले जायी जा रही है। इसमें कोई 6 से 7 लोग तो कोई 12 से 15 लोग कलश में जल भरकर कांवड़ ले जा रहे हैं। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के कांवड़िये कलश में गंगा जल भरकर निकल रहे हैं। अधिकतर कांवड़ ले जाने वाले युवाओं को कलश में ही गंगा जल भा रहा है।
कांवड़ियों की भक्ति का उत्साह
एक कांवड़ में दोनों तरफ तीन तीन कलश बांधकर गंगा जल भरकर जब कांवड़िये घुंघरू की झनकार के साथ निकलते हैं तो राह चलते लोग भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कलश में गंगा जल भरकर जो कांवड़ ले जायी जा रही है उसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पांचालघाट से गंगाजल भरकर अधिकतर कांवड़िये गोला गोकरणनाथ के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ मेले में भी बिक्री के लिए कई तरह की कांवडे़ भी हैं। जानकार बताते हैं कि पहले बांस की कांवड़ सजाकर बनायी जाती थी। इसमें गंगाजल की छोटी शीशी भरकर रखी जाती थी और इन्हें युवाओं की टोली लेकर शिवालयों तक पहुंचती थी। लेकिन अब इस तरह की कांवड़ तो युवा लेकर जा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा कांवड़ कलश में गंगा जल भरकर भी ले जायी जा रही हैं। यह चलन दिल्ली और मेरठ से यहां शुरू हुआ है। हालंाकि डाक कांवड़ रुकती नहीं है पर इस तरह की कांवड़ रास्ते में रोककर कांवड़िये आराम भी कर लेते हैं। कई भक्त कलश की कांवड़ को रोकते भी नहंी हैं और उनके साथी बराबर बदल बदलकर अपने शिवालय के लिए चलते हैं। पांचालघाट के कई संत महात्माओं का कहना है कि शिव भक्ति के लिए युवा जिस तरह से निकलकर कांवड़ ले जा रहे हैं वह एक अच्छी बात है।
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