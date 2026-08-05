Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आधुनिकता में बदल गया कांवड़ लाने का तरीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़ ले जाने का तरीका भी बदला हुआ दिखायी दे रहा है। कांच की कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़

आधुनिकता में बदल गया कांवड़ लाने का तरीका

फर्रुखाबाद । सावन के महीने में चहुंओर बम बम भोले के उद्घोष गूंज रहे हैं। पांचालघाट के कांवड़ मेले में गजब का धार्मिक उल्लास बिखरा हुआ है। कोई डाक कांवड़ लेकर जा रहा है तो कोई गंगाजल लेकर शिवालयों के लिए निकल रहा है। इटावा-बरेली हाईवे पूरी तरह से केसरिया रंग में कांवड़ियों की भीड़ के चलते रंगा हुआ है।

ये भी पढ़ें:रंग-बिरंगी कांवड़ों से गुलजार हुआ दिल्ली हाईवे

कांवड़ ले जाने के नए तरीके

इस बार कांवड़ ले जाने के कई तरीके दिखायी दे रहे हैं। आधुनिकता में कांवड़ ले जाने का तरीका भी बदला हुआ दिखायी दे रहा है। कांच की शीशी से लेकर कलश तक कांवड़ पहुंच गयी हेै। कोई 31 तो कोई 51 लीटर जल कलश में लेकर निकल रहा है। कांवड़ियों का उत्साह शिव भक्ति को लेकर देखते ही बन रहा है। करीब चार साल से कांवड़ ले जाने के तरीके में युवाओं ने जो बदलाव किया है वह अब हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा कांवड़ कलश में गंगा जल भरकर ले जायी जा रही है। इसमें कोई 6 से 7 लोग तो कोई 12 से 15 लोग कलश में जल भरकर कांवड़ ले जा रहे हैं। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के कांवड़िये कलश में गंगा जल भरकर निकल रहे हैं। अधिकतर कांवड़ ले जाने वाले युवाओं को कलश में ही गंगा जल भा रहा है।

कांवड़ियों की भक्ति का उत्साह

एक कांवड़ में दोनों तरफ तीन तीन कलश बांधकर गंगा जल भरकर जब कांवड़िये घुंघरू की झनकार के साथ निकलते हैं तो राह चलते लोग भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कलश में गंगा जल भरकर जो कांवड़ ले जायी जा रही है उसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पांचालघाट से गंगाजल भरकर अधिकतर कांवड़िये गोला गोकरणनाथ के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ मेले में भी बिक्री के लिए कई तरह की कांवडे़ भी हैं। जानकार बताते हैं कि पहले बांस की कांवड़ सजाकर बनायी जाती थी। इसमें गंगाजल की छोटी शीशी भरकर रखी जाती थी और इन्हें युवाओं की टोली लेकर शिवालयों तक पहुंचती थी। लेकिन अब इस तरह की कांवड़ तो युवा लेकर जा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा कांवड़ कलश में गंगा जल भरकर भी ले जायी जा रही हैं। यह चलन दिल्ली और मेरठ से यहां शुरू हुआ है। हालंाकि डाक कांवड़ रुकती नहीं है पर इस तरह की कांवड़ रास्ते में रोककर कांवड़िये आराम भी कर लेते हैं। कई भक्त कलश की कांवड़ को रोकते भी नहंी हैं और उनके साथी बराबर बदल बदलकर अपने शिवालय के लिए चलते हैं। पांचालघाट के कई संत महात्माओं का कहना है कि शिव भक्ति के लिए युवा जिस तरह से निकलकर कांवड़ ले जा रहे हैं वह एक अच्छी बात है।

प्रश्न-उत्तर

कांवड़ मेला कहाँ आयोजित हो रहा है?
कांवड़ मेला फर्रुखाबाद में आयोजित हो रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।