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शिव मंदिर में दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं बाधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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धर्मापुर का प्रसिद्ध शिवमंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। सावन में हर सोमवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर 1940 में स्थापित हुआ और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहां पूजा के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, और दर्शन करने से सभी क्लेश दूर होते हैं।

शिव मंदिर में दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं बाधाएं

गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बना धर्मापुर का प्रसिद्ध शिवमंदिर धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र है। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यह शिवमंदिर जौनपुर केराकत मार्ग पर धर्मापुर बाजार में स्थित है। इसे देखने और पूजन अर्चन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में हर सोमवार को जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि दर्शन मात्र से सभी क्लेश दूर हो जाते ही हैं। क्षेत्र के लोगों की मानें तो पूर्वांचल में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध इस प्राचीन ऐतिहासिक शिवमंदिर की स्थापना 1940 में जौनपुर के राजा स्व. कृष्णदत्त दुबे ने करायी थी।

इस मंदिर का निर्माण अमृतसर (पंजाब) के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर किया गया है। मंदिर के चारों तरफ झील है। मंदिर में जाने के लिये एक छोटा पुल है। पुल पार करने पर मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने पूजा की मुद्रा में दो महिलाओं की प्रतिमा है। वहीं भगवान शंकर के वाहन नन्दी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के सामने फव्वारा लगा है और मंदिर की आंतरिक साज सज्जा भी काफी आकर्षक है।

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