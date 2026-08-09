शिव मंदिर में दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं बाधाएं
धर्मापुर का प्रसिद्ध शिवमंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। सावन में हर सोमवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर 1940 में स्थापित हुआ और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहां पूजा के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, और दर्शन करने से सभी क्लेश दूर होते हैं।
गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बना धर्मापुर का प्रसिद्ध शिवमंदिर धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र है। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यह शिवमंदिर जौनपुर केराकत मार्ग पर धर्मापुर बाजार में स्थित है। इसे देखने और पूजन अर्चन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में हर सोमवार को जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि दर्शन मात्र से सभी क्लेश दूर हो जाते ही हैं। क्षेत्र के लोगों की मानें तो पूर्वांचल में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध इस प्राचीन ऐतिहासिक शिवमंदिर की स्थापना 1940 में जौनपुर के राजा स्व. कृष्णदत्त दुबे ने करायी थी।
इस मंदिर का निर्माण अमृतसर (पंजाब) के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर किया गया है। मंदिर के चारों तरफ झील है। मंदिर में जाने के लिये एक छोटा पुल है। पुल पार करने पर मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने पूजा की मुद्रा में दो महिलाओं की प्रतिमा है। वहीं भगवान शंकर के वाहन नन्दी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के सामने फव्वारा लगा है और मंदिर की आंतरिक साज सज्जा भी काफी आकर्षक है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें