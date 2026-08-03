दिव्य ध्यान योग आश्रम में गूंजा जय श्रीराम
मुजफ्फरनगर में दिव्य ध्यान योग आश्रम में श्रीरामायण पारायण महायज्ञ का चौथा दिन मनाया गया। आचार्य पंडित रामचंद्र मिश्रा ने भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। स्वामी श्रीभगवान आश्रम महाराज ने श्रावण मास की महिमा बताई और श्रद्धालुओं से पारायण में शामिल होने का आह्वान किया।
मुजफ्फरनगर। पचेंडा रोड स्थित दिव्य ध्यान योग आश्रम में चल रहे श्रीरामायण पारायण महायज्ञ के चौथे दिन वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जय श्रीराम के जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। आचार्य पंडित रामचंद्र मिश्रा ने रामायण का पारायण कराते हुए भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, मर्यादा और त्याग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीराम का चरित्र मानव समाज में प्रेम और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देता है।आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्रीभगवान आश्रम महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम समय है और रामायण श्रवण से मन को शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
उन्होंने सभी से प्रतिदिन सायं 4 से 6 बजे तक आयोजित इस पारायण में शामिल होने का आह्वान किया। अंत में श्रद्धालुओं ने देश और समाज की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आयोजन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं की सहभागिता रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें