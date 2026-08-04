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कहलगांव में 75 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब बटेश्वर में 50 हजार,

कहलगांव में 75 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर कहलगांव एवं बटेश्वर के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव, बोलबम और जय बटेश के जयघोष से बटेश्वर का पूरा परिक्षेत्र दिनभर गुंजायमान रहा। रविवार देर शाम से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था और सोमवार अहले सुबह से गंगा स्नान एवं जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। बटेश्वर में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा वशिष्ठेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। वहीं कहलगांव के विभिन्न उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान करने के बाद करीब 25 हजार श्रद्धालुओं ने जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर, बाबा दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जल अर्पित किया।

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बड़ी संख्या में कांवरिया कहलगांव से गंगाजल भरकर अपने-अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों के लिए भी प्रस्थान किए। पहाड़ी पर स्थित प्राचीन भद्रेश्वर नाथ मंदिर, एनटीपीसी स्थित शिवा-शिव मंदिर, थाना परिसर के शिव-पार्वती मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। बटेश्वर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के नेतृत्व में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। यहां पूरे सावन माह तक चलने वाला हरिनाम संकीर्तन भी जारी है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। वहीं बटेश्वर में एसडीपीओ-टू स्नेह सेतु परिवार के साथ बाबा वशिष्ठेश्वरनाथ महादेव का रुद्राभिषेक कर पूजा-अर्चना किए।

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