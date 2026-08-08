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विभिन्न स्वरूपों की कांवड़ लेकर बढ़ रहे शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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भगवानपुर में कांवड़ मेले में शिवभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों की टोलियां 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' का जयघोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था देखना सुखद है।

विभिन्न स्वरूपों की कांवड़ लेकर बढ़ रहे शिवभक्त

भगवानपुर, संवाददाता। कांवड़ मेले में इन दिनों शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आई कांवड़ियों की टोलियां बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का उत्साह देखते ही बन रहा है।

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