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उत्तरवाहिनी गंगा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्ति गीतों पर रातभर झूमते रहे कांवरिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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राजमहल के सूर्य देव घाट पर श्रावणी उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवरिए जुटे। कांवरियों की कतार और शिव भजनों की गूंज से घाट क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की, उसके बाद गंगाजल लेकर शिवगढ़ी की ओर प्रस्थान किया।

उत्तरवाहिनी गंगा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्ति गीतों पर रातभर झूमते रहे कांवरिया
उत्तरवाहिनी गंगा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्ति गीतों पर रातभर झूमते रहे कांवरिया

राजमहल, प्रतिनिधि। बांग्ला पंचांग के अनुसार तीसरे और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रथम सोमवारी को लेकर राजमहल के उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित सूर्य देव घाट परिसर रविवार को आस्था और भक्ति के रंग में डूबा नजर आया।

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श्रद्धालुओं की भीड़

शनिवार देर रात से ही यहां श्रद्धालु और कांवरियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिला सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे महिला-पुरुष कांवरिया शिव भक्ति में लीन नजर आए। भगवा वस्त्रों में सजे कांवरियों की कतार, गूंजते शिव जयकारे और सेवा में जुटे समिति के कार्यकर्ताओं के कारण उत्तरवाहिनी गंगा तट का पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। आस्था, भक्ति और सेवा के इस संगम ने राजमहल में श्रावणी उत्सव की भव्यता को और बढ़ा दिया।

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भक्ति गीतों की धुन

भक्ति गीतों और शिव भजनों की मधुर धुन पर कांवरिया देर रात तक झूमते रहे। पूरा घाट परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। रविवार की अहले सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करने का संकल्प लेकर कांवरियों ने कांवर में गंगाजल भरा और पैदल यात्रा पर निकल पड़े। हजारों श्रद्धालु राजमहल से गंगाजल लेकर बरहेट के पहाड़ों की तलहटी में स्थित शिवगादी धाम (शिव गढ़ी) जिसे झारखंड का 'मिनी बाबाधाम' कहा जाता है।

शिवगादी धाम का महत्व

यहां पीताम्बरी शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर स्थित चट्टानों से सालों भर प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें गिरती रहती हैं, जिससे शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। कांवरियो की सेवा के उद्देश्य से सूर्य देव घाट परिसर में छठ पूजा समिति की ओर से खिचड़ी महाभोग का भव्य आयोजन किया गया। हजारों कांवरियों एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद स्वरूप महाभोग ग्रहण किया। समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे आयोजन के दौरान कांवरियों की सेवा, महाभोग वितरण, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं में जुटे रहे।

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कांवर यात्रा कब मनाई गई?
कांवर यात्रा बांग्ला पंचांग के अनुसार तीसरे और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रथम सोमवारी को मनाई गई।
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