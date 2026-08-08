मुंगेर: बोलबम के जयघोष से कांवरियां पथ हुआ गुंजायमान
श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की भारी भीड़ सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर पवित्र जल लेकर चल पड़ी है। हर हर महादेव के नारों के बीच भक्तों का उत्साह और ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है। यह यात्रा भक्ति, सेवा और सहयोग का प्रतीक है, जो पीढ़ियों की परंपरा को जीवित रखती है।
तारापुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट श्रावणी मेला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बाबा नगरी की ओर बढ़ने वाली आस्था की रफ्तार भी तेज़ होती जा रही है। शनिवार की अहले सुबह से ही कांवरियों की भारी भीड़ सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट से पवित्र जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर कूच करती नज़र आई।गगनभेदी नारा हर हर महादेव,जय भोलेनाथ, बोल बम से कांवरिया पथ गूंज उठा। आस्था से ओतप्रोत शिवभक्तों के चेहरों पर भक्ति का तेज, कदमों में ऊर्जा और मन में बाबा से मिलने की ललक स्पष्ट झलक रही थी। केसरिया वस्त्रधारी कांवरियों की लहर मानो सुल्तानगंज से देवघर तक एक भक्ति सरिता में तब्दील हो गई है।भक्ति,
समर्पण और साहस का यह संगम सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि शिवभक्ति की वो परंपरा है जो पीढ़ियों से आस्था की लौ जलाए हुए है। हर कदम पर सेवा शिविर, जलपान की व्यवस्था और शंख-घंटियों की ध्वनि शिवमयी वातावरण में और रस घोल रही है।श्रावणी मेले का यह दृश्य न केवल धार्मिक उल्लास का प्रतीक है,बल्कि सामाजिक समरसता, सहयोग और अनुशासन का अनुपम उदाहरण भी बन गया है। बाबा भोलेनाथ की नगरी के द्वार तक पहुंचने को आतुर हर कांवरिया, हर थकान, हर कठिनाई को भक्ति की शक्ति से पराजित करता दिखाई दे रहा है।
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