नंदी संग 800 किलोमीटर की पदयात्रा, अनोखी आस्था बनी आकर्षण
सहारनपुर। रोशन लाल सेवादार हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को अलग तरीके से प्रदर्शित किया है। वे अपने नंदी के साथ 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनका मानना है कि नंदी की सेवा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आवश्यक है। उनका सपना नंदी के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है।
सहारनपुर। कांवड़ यात्रा में जहां लाखों श्रद्धालु कंधों पर गंगाजल लेकर अपने आराध्य तक पहुंचने की राह पर हैं, वहीं हरियाणा निवासी रोशन लाल सेवादार अपनी अलग ही भक्ति से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। उनके साथ कांवड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव की सवारी माने जाने वाले नंदी कदम-दर-कदम चल रहे हैं। करीब 800 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा कांवड़ मार्ग पर आस्था की अनोखी मिसाल बन गई है। रोशन लाल का कहना है कि उनके लिए यह सफर केवल यात्रा नहीं, बल्कि वर्षों से मन में बसे श्रद्धा के भाव का प्रतीक है। उनका विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए नंदी की सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। इसी भावना के साथ वह अपने परिवार और बच्चों के साथ नंदी को लेकर हरिद्वार पहुंचे। वहां सबसे पहले नंदी को गंगाजल में स्नान कराया और अब पैदल अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। यात्रा के दौरान जहां भी रोशन लाल और नंदी पहुंचते हैं, लोग रुककर उन्हें देखते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी आस्था को प्रणाम करते हैं। रोशन लाल बताते हैं कि उनकी कोई निजी इच्छा नहीं है। उनका सपना केवल इतना है कि नंदी के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए और वहीं भगवान शिव का मंदिर स्थापित हो, ताकि सेवा और पूजा लगातार चलती रहे। उनका कहना है कि कांवड़ियों को अलग-अलग स्वरूप में यात्रा करते देखकर उनके मन में भी नंदी को गंगा स्नान कराने का विचार आया।
नंदी की सेवा को ही मानते हैं शिव भक्ति
रोशन लाल सेवादार का कहना है कि भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग केवल जलाभिषेक नहीं, बल्कि नंदी की सेवा भी है। इसी विश्वास के साथ वह नंदी को हरिद्वार ले गए, गंगा स्नान कराया और अब पैदल लौट रहे हैं। उनकी इच्छा नंदी के लिए सुरक्षित आश्रय और भगवान शिव का मंदिर बनवाने की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
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कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।