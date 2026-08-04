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घुटनों के बल युवती पहुंची बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा का किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में एक युवती ने गंगाजल लेकर घुटनों के बल चलकर पूजा की। उसने नाम नहीं बताया, परंतु कहा कि वह अपनी मनोकामना पूरी करने आई है। यह दृश्य श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण था।

घुटनों के बल युवती पहुंची बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा का किया जलाभिषेक

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक युवती सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर घुटनों के बल चलकर मंदिर पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। वहीं नाम पूछने पर मौन रहीं, उसने केवल इतना बताया कि वह सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा बूढ़ानाथ के दरबार पहुंची है।

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