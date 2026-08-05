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दोपहर के समय हुई तेज बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में बारिश ने शिवभक्तों के उत्साह को कम नहीं किया। कांवड़िये तेज बारिश के बावजूद 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। बारिश ने उनकी थकान मिटा दी और पुलिसकर्मी भी उन्हें सहायता करते रहे। कांवड़ियों में अद्भुत उत्साह देखने को मिला।

दोपहर के समय हुई तेज बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत

मुजफ्फरनगर आस्था के रंग में रंगे मुजफ्फरनगर में मौसम के तेवर भी शिवभक्तों के उत्साह को डिगा नहीं सके। मंगलवार दोपहर के समय शहर में हुई तेज बारिश ने जहां आमजन को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कांवड़िये का सैलाब लगातार आगे बढ़ता रहा। तेज बारिश के बीच भी शिवभक्तों के कदम थमे नहीं, बल्कि 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के बुलंद जयकारों के साथ कांवड़िये अपनी मंजिल की ओर तेज कदमों से बढ़ते नजर आए।

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कांवड़ियों का उत्साह

बारिश में भीगते हुए भी कांवड़िये का उत्साह देखते ही बन रहा था, मानो इंद्रदेव खुद गंगाजल लेकर जा रहे भोलेनाथ के भक्तों का स्वागत कर रहे हों। शहर के दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक शिव चौक पर दोपहर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बावजूद कांवड़िये के कदम नहीं रुके। कांवड़िये खुशी से झूमते और बारिश में भीगते हुए अनवरत शिव चौक की परिक्रमा करते रहे। कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि बारिश ने उनकी यात्रा की थकान मिटा दी है और बाबा भोलेनाथ की कृपा से वे और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बारिश से तापमान अधिकतम 31.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं शहर में बारिश 20 मि.मी. दर्ज की गई।

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पुलिसकर्मियों की सेवा

भीगते हुए ड्यूटी पर डटे रहे पुलिसकर्मी, कांवड़ियों की सेवा में जुटे

एक तरफ जहां आम लोग बारिश से बचने के लिए शेड की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांवड़ मार्ग और शिव चौक पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से अंजाम देते नजर आए। तेज बारिश के बीच भीगते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों ने न सिर्फ यातायात व्यवस्था को संभाला, बल्कि कांवड़िये को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उनकी मदद में जुटे रहे। पुलिसकर्मियों के इस समर्पण और सेवा भाव की कांवड़िये व स्थानीय नागरिकों ने जमकर सराहना की।

सामान्य प्रश्न

बारिश के समय कांवड़ियों का क्या हाल था?
बारिश में भीगते हुए भी कांवड़िये का उत्साह देखते ही बन रहा था। वे 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे।
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