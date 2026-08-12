पुरा महादेव मेला: तीन दिन में 15 लाख शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक

बागपत। शिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार को 10 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। सुहाने मौसम ने भी भक्तों का उत्साह बढ़ाया। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। पूर्व मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने भी जलाभिषेक किया।

बागपत। शिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावणी मेले के अंतिम दौर में मंगलवार को सुबह से ही मंदिर में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने लगी। हर तरफ हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। कांवड़ियों ने कतारबद्ध होकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के सभी संपर्क मार्ग श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे रहे। मंदिर कमेटी के अनुसार शिवरात्रि पर 10 लाख से अधिक कांवड़ियों और शिवभक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। दरअसल, मंगलवार सुबह से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से कांवड़ियों के जत्थे पुरा महादेव की ओर बढ़ते नजर आए।

कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त पूरे उत्साह और भक्ति के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर जलाभिषेक तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। मंदिर में प्रवेश से लेकर जलाभिषेक और बाहर निकलने तक श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैद रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करते रहे। अधिकारियों ने भीड़ की स्थिति, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। किसी भी स्थिति में अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर सक्रिय रहे। वहीं, मंदिर कमेटी ने बताया कि तीन दिनों के भीतर 15 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर चुके है。

शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक कसे लगी कतार मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही तेज हो गया था। कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्तों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ रही। श्रद्धालु कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जैसे-जैसे जलाभिषेक का समय नजदीक आया, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भीड़ और बढ़ती गई। कांवड़ियों के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

सुहाने मौसम ने बढ़ाया शिवभक्तों का हौसला पिछले दिनों की उमस और गर्मी के मुकाबले मंगलवार को मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहा। बादलों, ठंडी हवाओं और बारिश के बीच कांवड़ियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मौसम अनुकूल होने के कारण मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के कदम भी नहीं रुके। लंबी दूरी तय करके पहुंचे शिवभक्त भी पूरे उत्साह के साथ जलाभिषेक के लिए कतार में लगे रहे।

मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर रही भीड़ पुरा महादेव मंदिर को आने वाले लगभग सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दूर-दराज से पहुंचे कांवड़ियों के जत्थे लगातार मंदिर की ओर बढ़ते रहे। जगह-जगह पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करते और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करते नजर आए। मुख्य मार्गों के अलावा मंदिर के आसपास के संपर्क रास्तों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।

बेहतर रहा भीड़ प्रबंधन श्रावणी मेले और शिवरात्रि के मद्देनजर इस बार भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को एक स्थान पर एकत्र होने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय रही। प्रवेश और निकासी के रास्तों पर विशेष निगरानी रखी गई। इससे भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था काफी हद तक नियंत्रित रही। दूसरे जनपदों की पुलिस भी कांवड़ मेले में सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगाई गई थी। कंट्रोल रूम से लगातार मोनिटरिंग के अलावा अधिकारी पूरे रूट पर चहल कदमी कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे।

मंदिर कमेटी ने भी संभाली व्यवस्थाएं पुलिस-प्रशासन के साथ मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और स्वयंसेवक भी व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे रहे। श्रद्धालुओं को कतार में आगे बढ़ाने, मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित करने और अन्य व्यवस्थाओं में स्वयंसेवकों ने सहयोग किया। पुलिस और मंदिर कमेटी के बीच बेहतर समन्वय के कारण श्रद्धालुओं को काफी हद तक व्यवस्थित तरीके से दर्शन और जलाभिषेक का अवसर मिला।

कॉरिडोर निर्माण के बीच भी शानदार व्यवस्था पुरा महादेव मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण का कार्य चलने के बावजूद शिवरात्रि पर व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं हुईं। निर्माण कार्य के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पहले से की गई तैयारियों और बेहतर भीड़ प्रबंधन के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए निर्धारित रास्तों का इस्तेमाल कराया गया।

भंडारों में उमड़ी भीड़, जमकर हुई सेवा कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह-जगह भंडारे लगाए गए। इन भंडारों में शिवभक्तों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कहीं भोजन कराया गया तो कहीं चाय, पानी, फल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। सेवा शिविरों में स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ कांवड़ियों की सेवा में जुटे रहे। श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए सेवा शिविरों में दिनभर चहल-पहल बनी रही। धार्मिक भावना से ओतप्रोत लोग कांवड़ियों को भोजन और प्रसाद कराने में जुटे रहे। सेवा का यह सिलसिला देर तक चलता रहा।

चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की नजर बालैनी। मेले में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर और मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से की गई। डॉग स्क्वायड, आरएएफ और पीएसी के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखा। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय दिनभर मंदिर परिसर में मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

चारों ओर गूंजता रहा हर-हर महादेव शिवरात्रि पर पुरा महादेव मंदिर का पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। कांवड़ियों के जत्थे मंदिर की ओर बढ़ते हुए लगातार हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे लगाते रहे। मंदिर परिसर में घंटियों की आवाज और शिवभक्तों के जयकारों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। आस्था, सेवा और सुरक्षा के बीच पुरा महादेव में शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

पूर्व मंत्री एवं सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह ने किया जलाभिषेक शिवरात्रि पर ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए बंदोबस्त की जमकर प्रशंसा की।