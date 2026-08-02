श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के बीच मना जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव

-आरा के श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर में आस्था का उमड़ा सैलाब, देशभर से पहुंचे श्रद्धालु, महाराज ससंघ के पावन

-आरा के श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर में आस्था का उमड़ा सैलाब, देशभर से पहुंचे श्रद्धालु आरा, निज प्रतिनिधि। शहर के भगवान महावीर मार्ग (जेल रोड) स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर में आचार्य सुलभ सागर जी महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में वर्षायोग कलश स्थापना एवं जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया।

धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक, पूजन एवं शांतिधारा से हुई। इसके बाद 48 दिवसीय भक्तामर विधान का शुभारंभ किया गया। मीडिया प्रभारी निलेश कुमार जैन ने बताया कि दोपहर में चातुर्मास के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सासाराम के जिला न्यायाधीश अनुज कुमार जैन थे।

श्रद्धालुओं का भावपूर्ण स्वागत इस दौरान श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का उत्कृष्ट द्रव्यों से पाद प्रक्षालन, पुष्पवृष्टि, मंगल आरती, शास्त्र भेंट एवं पिच्छी भेंट कर भावपूर्ण स्वागत किया। आरा जैन समाज के बालक-बालिकाओं, युवा-युवतियों एवं महिलाओं ने स्वागत गीत, संगीत, नाटक तथा मनमोहक भाव-नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया।

जैनेश्वरी दीक्षा का महत्वपूर्ण क्षण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया, जब आचार्य श्री के करकमलों से ब्रह्मचारिणी निर्मला दीदी को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। इस दीक्षा महोत्सव के तहत पिछले तीन दिनों से गोद भराई, हल्दी, मेहंदी, बिनौली यात्रा तथा दीक्षार्थी का केशलोंच जैसे मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।

भक्तामर मंगल कलश की स्थापना श्रद्धालुओं ने 48 भक्तामर मंगल कलश स्थापित किए वर्षायोग कलश स्थापना में प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य राजीव कुमार जैन (फिरोजाबाद) को प्राप्त हुआ, जबकि द्वितीय एवं तृतीय कलश उमा-परेश चंद्र जैन ने स्थापित किए। इनके अलावा 48 सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने 48 भक्तामर मंगल कलश स्थापित किए। आयोजन में दिल्ली, फिरोजाबाद, कानपुर, जयपुर, रांची, आगरा, हजारीबाग, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, पटना और कोलकाता सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरा पहुंचे। संचालन डॉ. शशांक जैन ने किया। मुनिसंघ के सचिव अजय कुमार जैन ने कहा कि निर्ग्रंथ मुनि का चातुर्मास आरा जैन समाज के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। पूरे चातुर्मास के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष रीना जैन, सचिव डॉ. आदित्य विजय जैन, संयुक्त सचिव बिभु जैन, कोषाध्यक्ष रविश जैन, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, सेवा समिति एवं उपसमिति के पदाधिकारी तथा हजारों की संख्या में गुरु भक्त उपस्थित रहे।