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भक्ति, संयम और समर्पण से ही जीवन सार्थक होता है

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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जीयर स्वामी ने परसिया चातुर्मास महोत्सव में बताया कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख-सुविधाओं से अधिक है। उन्होंने भक्ति, वैराग्य, योग और आत्मशुद्धि का महत्व बताया। स्वामी जी ने कहा कि वास्तविक वैराग्य संसार से हटने में नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में है।

भक्ति, संयम और समर्पण से ही जीवन सार्थक होता है
भक्ति, संयम और समर्पण से ही जीवन सार्थक होता है

भक्ति, संयम और समर्पण से ही जीवन सार्थक होता है जीयर स्वामी ने परसिया चातुर्मास महोत्सव में धर्म, वैराग्य और योग का दिया संदेश कहा, हर साधना का अंतिम लक्ष्य भगवान श्रीहरि के चरणों में प्रेम होना चाहिए भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसिया चातुर्मास महोत्सव में जीयर स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति, वैराग्य, योग और आत्मशुद्धि का गूढ़ संदेश दिया।

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जीवन का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाएं जुटाना नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति, आत्मकल्याण और लोकमंगल के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मनुष्य का जीवन सीमित है। अनेक प्रकार की बाधाएं हैं और विभिन्न मतों के कारण सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग वैदिक परंपरा के सभी देवी-देवताओं के प्रति समान श्रद्धा रखना है। प्रत्येक पूजा और साधना का अंतिम उद्देश्य भगवान श्रीहरि के चरणों में प्रेम, समर्पण और भक्ति हो। जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी भी देवी-देवता की निंदा करना धर्म के विपरीत है।

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कथा और संदर्भ

भगवान शिव, माता दुर्गा, श्रीगणेश, सूर्यदेव सहित सभी आराध्य देवों की आराधना श्रद्धा और विनम्रता के साथ करनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि ईश्वर करुणा के सागर हैं। मनुष्य को प्राप्त शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग सदैव धर्म, सेवा और लोककल्याण के लिए करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग अंतत: व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।

वैराग्य का महत्व

स्वामी जी ने कहा कि वास्तव वैराग्य संसार छोड़ देने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में है। उन्होंने भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग जैसे जीवन के शाश्वत सत्यों का निरंतर चिंतन करने से अहंकार समाप्त होता है और मनुष्य के भीतर सेवा, करुणा तथा ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव विकसित होता है। समय-समय पर जीवन की नश्वरता का स्मरण मनुष्य को सही दिशा प्रदान करता है।

योग की साधना

योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम प्रवचन के दौरान जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की दिव्य साधना है। उन्होंने मंत्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग की विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि गुरु से प्राप्त मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप, संसार के कार्यों के बीच भी भगवान का निरंतर स्मरण, इंद्रियों का संयम तथा ध्यान और समाधि का अभ्यास मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।

आध्यात्मिक उन्नति

उन्होंने ब्रह्ममुहूर्त में जागने, प्रभु स्मरण, पृथ्वी माता का वंदन और नियमित मंत्र-जप की महत्ता बताया और कहा कि श्रद्धा, संयम, सेवा और सत्संग से युक्त जीवन पर ईश्वर की कृपा स्वत: बरसती है। कैप्शन- भभुआ प्रखंड के परसियां चातुर्मास महोत्सव में सोमवार को प्रवचन करते श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज और श्रद्धापूर्वक सुनते श्रद्धालु।

सामान्य प्रश्न

जीयर स्वामी जी महाराज ने भक्तों को क्या संदेश दिया?
जीयर स्वामी जी महाराज ने भक्ति, वैराग्य, योग और आत्मशुद्धि का गूढ़ संदेश दिया।
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