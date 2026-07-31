प्रभु की भक्ति करने से ही मनुष्य के कष्ट होंगे दूर: कुशवाह
बीसलपुर में बाबा जयगुरूदेव जीवित वैचारिक संस्था के सत्संग में मुख्य वक्ता नरेंद्र कुशवाह ने कहा कि भक्ति करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अनैतिक कार्यों में संलग्न होने से कई पीढ़ियाँ बर्बाद होती हैं और हर दिन भगवान की आराधना करने की आवश्यकता बताई।
बीसलपुर। मनुष्य को भजन करने के लिये समय निकालना चाहिए। प्रभु की भक्ति में लीन होने से मनुष्य के सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य अनैतिक कार्यों में लग जाता है। उसकी कई पीड़ी बर्बाद हो जाती है। रामलीला मैदान में बाबा जयगुरूदेव जीवित वैचारिक संस्था के चल रहे सत्संग में मप्र से मुख्य वक्ता नरेंद्र कुशवाह ने कहा कि मनुष्य आज अच्छाई के रास्ते को त्याग रहा है। अपने पराए की पहचान खोकर माया मोह में जकड़ा हुआ है। भगवान को संकट में याद करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक दिन भगवान की आराधना करें।
ताकि उनके कष्ट दूर हो सके। सत्संग में रामनिवास शर्मा, धर्मेंद्र, विनोद कुमार, सबिता गंगवार, ओमपाल गंगवार, प्रेमवती, वेदप्रकाश, ओमकार, रामेश्वर दयाल आदि रहे।
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