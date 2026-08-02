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कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा, निज प्रतिनिधि। बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबाधा

कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबाधाम जा रहे कांवरिया सूरज की तीखी किरणों के बीच तप रही धरती पर नंगे पांव बोलबम-बोलबम और हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कड़ी धूप, उमस और लंबी पदयात्रा भी उनकी अटूट आस्था और शिवभक्ति के आगे फीकी पड़ती नजर आ रही है। कांवरियों में धार्मिक आस्था, उत्साह और बाबा बैद्यनाथ के प्रति असीम श्रद्धा चरम पर है। वे पूरी धार्मिक निष्ठा, श्रद्धा और तन्मयता के साथ देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ रहे हैं।

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भक्ति गीतों की गूंज

हाथी न घोड़ा, न कोनो सवारी, पैदल ही अइबों तोर दुआरी ऐ भोलेनाथ जैसे भक्ति गीतों को चरितार्थ करते हुए लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा के अपने संकल्प को निभा रहे हैं। उनके कदम धूप हो या बारिश, बिना रुके बाबा के दरबार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तक कभी रिमझिम बारिश तो कभी तेज धूप का दौर जारी था लेकिन शनिवार को तेज धूप और उमस ने कांवरियों की परीक्षा ली। दोपहर के समय कई श्रद्धालु सेवा शिविरों, धर्मशालाओं और रास्ते में लगे पेड़ों की छांव में कुछ देर विश्राम करते नजर आए। इसके कारण दोपहर में कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखी, लेकिन शाम ढलते ही पूरा कांवरिया पथ एक बार फिर शिवभक्तों के जनसैलाब से भर उठा।

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श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि

सावन की पहली सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए शनिवार को सुईया-कटोरिया क्षेत्र के कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का दबाव काफी बढ़ गया। दूर-दूर तक केसरिया वस्त्र धारण किए शिवभक्तों की कतारें दिखाई देती रहीं। वैसे भी पहली सोमवारी के अवसर पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं तथा सोमवार को जल उठाने वालों के कारण प्रत्येक सप्ताह शनिवार संध्या से रविवार देर रात तक और सोमवार संध्या से मंगलवार तक इस क्षेत्र के कांवरिया पथ पर कांवरियों का दबाव सबसे अधिक रहता है। इस बार भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल कांवरियों के अविरल प्रवाह से संपूर्ण कांवरिया पथ केसरिया रंग में सराबोर हो गया है। पूरा क्षेत्र बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है।

सेवा शिविरों की व्यवस्था

कांवरों की रुनझुन और शिवभक्ति से ओतप्रोत भजनों ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया है। जिलेबिया और सुईया की पहाड़ी वादियों में जंगलों के बीच से गुजरती कांवरियों की लंबी कतारें मनमोहक एवं विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। पहाड़, जंगल और प्रकृति की हरियाली के बीच केसरिया वस्त्रधारी श्रद्धालुओं का अनवरत प्रवाह श्रावणी मेले की भव्यता को और भी आकर्षक बना रहा है। कांवरिया पथ पर जगह-जगह संचालित सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, शरबत, चिकित्सा, विश्राम तथा भोजन की व्यवस्था की गई है। दुकानों, होटलों और सेवा शिविरों में लगातार बज रहे शिवभक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। कड़ी धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान से अधिक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है।

फोटो संख्या:- 26

फोटो कैप्शन - कटोरिया के अबरखा से दोपहर में आकर्षक कांवर लेकर गुजरते कांवरिया, इस दौरान धूप के कारण संख्या में कमी देखी गई।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला किस जगह आयोजित होता है?
श्रावणी मेला कटोरिया में आयोजित होता है।
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