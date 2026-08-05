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बहुओं ने सास को कंधों पर बैठाकर उठाई श्रवण कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान चंडीगढ़ का एक परिवार अपनी बुजुर्ग मां पार्वती को पालकीनुमा कांवड़ में बिठाकर यात्रा कर रहा है। बेटा राजकुमार और बहुएं पूजा, केतकी ने मां को कंधे पर उठाया। यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर सरसावा में सम्पन्न हुई, जहाँ परिवार की सेवा भावना की सराहना हुई।

बहुओं ने सास को कंधों पर बैठाकर उठाई श्रवण कांवड़

सावन में कांवड़ यात्रा के बीच सरसावा में बुधवार को एक अनोखी तस्वीर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। चंडीगढ़ का एक परिवार अपनी बुजुर्ग मां पार्वती को पालकीनुमा श्रवण कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा कर रहा है। सबसे खास बात यह रही कि बेटा राजकुमार ही नहीं, बल्कि बहुएं पूजा और केतकी भी सास को कंधों पर उठाकर यात्रा में बराबर की सहभागी बनीं। उनके साथ पोता आकाश तथा नाती महेश और सुनीता भी कंधा दे रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान और गंगाजल भरने के बाद शुरू हुई यह यात्रा पांच दिन बाद बुधवार शाम करीब सात बजे सरसावा पहुंची, जहां इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

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श्रद्धालुओं ने परिवार की सेवा भावना, संस्कार और एकजुटता की सराहना की। परिवार का कहना है कि माता-पिता की सेवा हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना से वे यह यात्रा पूरी कर रहे हैं।

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