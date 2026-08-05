बहुओं ने सास को कंधों पर बैठाकर उठाई श्रवण कांवड़
सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान चंडीगढ़ का एक परिवार अपनी बुजुर्ग मां पार्वती को पालकीनुमा कांवड़ में बिठाकर यात्रा कर रहा है। बेटा राजकुमार और बहुएं पूजा, केतकी ने मां को कंधे पर उठाया। यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर सरसावा में सम्पन्न हुई, जहाँ परिवार की सेवा भावना की सराहना हुई।
सावन में कांवड़ यात्रा के बीच सरसावा में बुधवार को एक अनोखी तस्वीर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। चंडीगढ़ का एक परिवार अपनी बुजुर्ग मां पार्वती को पालकीनुमा श्रवण कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा कर रहा है। सबसे खास बात यह रही कि बेटा राजकुमार ही नहीं, बल्कि बहुएं पूजा और केतकी भी सास को कंधों पर उठाकर यात्रा में बराबर की सहभागी बनीं। उनके साथ पोता आकाश तथा नाती महेश और सुनीता भी कंधा दे रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान और गंगाजल भरने के बाद शुरू हुई यह यात्रा पांच दिन बाद बुधवार शाम करीब सात बजे सरसावा पहुंची, जहां इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
श्रद्धालुओं ने परिवार की सेवा भावना, संस्कार और एकजुटता की सराहना की। परिवार का कहना है कि माता-पिता की सेवा हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना से वे यह यात्रा पूरी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें