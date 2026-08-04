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माता-पिता की दीर्घायु के लिए पीयूष 14 वर्षों से कांवड़ ला रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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- बहादुरगढ़ के घेवरा निवासी पीयूष 131 लीटर जल लेकर जा रहा - हर

माता-पिता की दीर्घायु के लिए पीयूष 14 वर्षों से कांवड़ ला रहे

गाजियाबाद, संवाददाता। सावन के पवित्र महीने में जहां लाखों शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं बहादुरगढ़ के घेवरा निवासी पीयूष की कांवड़ यात्रा श्रद्धा, समर्पण और पारिवारिक संस्कारों की अनूठी मिसाल बन गई है। पिछले 14 वर्षों से लगातार हर सावन में हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले पीयूष इस बार भी 131 लीटर गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अपने गांव लौट रहे हैं।

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पीयूष की यात्रा

बहादुरगढ़ के घेवरा निवासी पीयूष 131 लीटर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। कठिन और लंबी यात्रा के बाद भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता-पिता के आशीर्वाद से उन्हें हर वर्ष यह सेवा करने का मौका मिलता है। पीयूष की इस धार्मिक यात्रा में उनके छोटे भाई आकाश भी पूरा साथ दे रहे हैं। आकाश यात्रा के दौरान भाई की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ हर कदम पर बड़े भाई का साथ निभा रहे हैं। पीयूष ने बताया कि वह एक कंपनी में नौकरी करते हैं। वह सावन के महीने में हर बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं। वह अपने माता-पिता की दीर्घायु, स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए कावंड़ लाते हैं।

आवश्यक इंतजाम

मेरठ रोड़ स्थित कांवड़ मार्ग को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और सुचारु आवागमन सुगम करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही रात के समय श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मार्ग पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। प्रमुख स्थानों पर लाइट लगाकर पूरे मार्ग को रोशन किया गया है, जिससे कांवड़ियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का माहौल मिल सके।

अन्य प्रश्न

पीयूष कौन है और उसकी यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?
पीयूष बहादुरगढ़ के घेवरा निवासी हैं और उनकी कांवड़ यात्रा श्रद्धा, समर्पण और पारिवारिक संस्कारों की मिसाल है।
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