गाजीपुर में गुरु भक्ति का दिखा महासंगम, महाभंडारा में हजारों भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण
गाजीपुर स्थित कैलाश विद्या तपोभूमि में गुरु भक्ति और श्रद्धा का महासंगम हुआ। श्री श्री 1008 विद्यानंद गिरि जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। नौ दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर हजारों भक्तों ने महाभंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और संतों के प्रवचनों से सजीव आयोजन का आनंद लिया।
गाजीपुर में गुरु भक्ति का दिखा महासंगम, महाभंडारा में हजारों भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण श्री श्री 1008 विद्यानंद गिरि जी महाराज की प्रतिमा का हुआ अनावरण 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का हुआ समापन संतों के प्रवचनों से गूंजी कैलाश विद्या तपोभूमि फोटो : गाजीपुर : गाजीपुर स्थित कैलाश विद्या तपोभूमि में स्थापित श्री श्री 1008 विद्यानंद गिरि जी महाराज की प्रतिमा। पावاپुरी, निज संवाददाता। गिरियक प्रखंड के गाजीपुर स्थित कैलाश विद्या तपोभूमि में बुधवार को श्रद्धा, आस्था और गुरु भक्ति का अद्भुत संगम दिखा।
विशाल महाभंडारा का आयोजन
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