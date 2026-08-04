कामरूप मठ में हुए विविध अनुष्ठान
श्रावण सोमवार पर वाराणसी के दशाश्वमेध स्थित कामरूप मठ में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हुआ। श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा में भाग लिया और भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की। महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ ने भक्तों को शिव की कृपा का महत्व बताया।
वाराणसी। श्रावण सोमवार पर दशाश्वमेध स्थित प्राचीन कामरूप मठ में भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ विशेष पूजन हुआ। मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ के सान्निध्य में श्रद्धालुओं ने अभिषेक कर भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की। आचार्य डॉ. शंभूलाल शर्मा के निर्देशन में पांच ब्राह्मणों ने अनुष्ठान कराया। भगवान भोलेनाथ को राजभोग अर्पित किया गया। महंत शुद्धानंद तीर्थ ने कहा कि श्रावण में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करते हैं, उन पर शिव की असीम कृपा रहती है।
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