कांवड़ियों के पहुंचने पर पुष्पवर्षा कर स्वागत, आज होगा जलाभिषेक
सितारगंज में कांवड़ियों का स्वागत पुष्पवर्षा से किया गया। सोमवार शाम को कांवड़िए जलाभिषेक के लिए झारखण्डेश्वर शिव मंदिर और बघौरा शिव मंदिर गए। कांवड़िए श्रावण मास में गंगाजल लाने गोमुख और हरिद्वार गए थे। यहां भण्डारे का आयोजन भी किया गया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए।
सितारगंज, संवाददाता। गोमुख और हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटे कांवड़ियों का सितारगंज पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान बम-बम के उद्घोष से क्षेत्र गुंजायमान रहा। सोमवार शाम कांवड़िए जलाभिषेक के लिए झारखण्डेश्वर शिव मंदिर झाड़ी और बघौरा शिव मंदिर को रवाना हुआ। श्रावण मास में कांवड़िए गंगाजल लेने गोमुख और हरिद्वार गए थे। कांवड़िए गंगाजल लेकर सोमवार को सितारगंज पहुंचे। यहां शिवभक्तों ने कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर भण्डारे की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के लौटने पर परिजन एवं मित्र भी स्वागत को पहुंचे। देर शाम कांवड़िए जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचे।
झारखण्डेश्वर शिव मंदिर और बघौरा शिव मंदिर में देर रात तक शिव जागरण में भक्त झूमते रहे। यहां भण्डारे का आयोजन किया गया। कांवड़िए अपने परिजनों के साथ मंगलवार तड़के वैदिक मंत्रोच्चरणों के बीच जलाभिषेक करेंगे। पुलिस ने सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए बेहतर व्यवस्था की है। कई स्थानों पर यातायात को दूसरी ओर डायवर्ट किया गया।
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