मिहिजाम में सुल्तानगंज जा रहे कांवरिया जत्था का भव्य स्वागत

​मिहिजाम, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर चिरकुंडा से बाबा बैद्यनाथधाम एवं सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरियों के एक जत्थे का शुक्रवार को मिहिजाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। भक्तिमय माहौल और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ​नगर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मिहिजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए कांवरियों की सेवा की। उन्होंने कांवरियों के बीच पानी, ताजे फल और शीतल पेय का वितरण किया और उनसे हाल-चाल जाना। थाना प्रभारी ने शिव भक्तों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए उन्हें आगे के सफर के लिए रवाना किया।