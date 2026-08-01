मिहिजाम में सुल्तानगंज जा रहे कांवरिया जत्था का भव्य स्वागत
श्रावणी मेले के अवसर पर चिरकुंडा से बाबा बैद्यनाथधाम और सुल्तानगंज के लिए निकले कांवरियों का मिहिजाम में स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। शीतल पेय और फल प्रदान कर कांवरियों की यात्रा को सुगम बनाया गया। उन्होंने इस समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
मिहिजाम, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर चिरकुंडा से बाबा बैद्यनाथधाम एवं सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरियों के एक जत्थे का शुक्रवार को मिहिजाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। भक्तिमय माहौल और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। नगर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मिहिजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए कांवरियों की सेवा की। उन्होंने कांवरियों के बीच पानी, ताजे फल और शीतल पेय का वितरण किया और उनसे हाल-चाल जाना। थाना प्रभारी ने शिव भक्तों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए उन्हें आगे के सफर के लिए रवाना किया।
कांवरियों ने स्थानीय पुलिस और नगरवासियों द्वारा मिले इस अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि रास्ते में इस तरह का स्वागत उनके उत्साह को दोगुना कर देता है और पैदल यात्रा की थकान मिट जाती है। इस अवसर पर पुलिस बल के जवानों के साथ-साथ वार्ड पार्षद रवि कुमार मिस्त्री, स्थानीय समाजसेवी संजय सिंह और गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
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