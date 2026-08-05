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आस्था की अनूठी मिसाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में लुहारी के पास भक्तों की एक टोली दंडवत यात्रा कर रही है। उमेश यादव के नेतृत्व में यह यात्रा खानपुरा से ओरछा धाम की ओर बढ़ रही है। यात्रा में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की गई है और राहगीरों ने श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया। यह यात्रा ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

आस्था की अनूठी मिसाल

झांसी। झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा लुहारी के समीप बुधवार को आस्था का संगम देखने को मिला। मऊरानीपुर क्षेत्र के खानपुरा से भक्तों की टोली दंडवत रामराजा ओरछाधाम के लिए रवाना हुई। जिसे देख राहगीर चकित रह गए। गांव खानपुरा निवासी श्रद्धालु उमेश यादव ने बताया कि वह अपनी पूरी मंडली के साथ दंडवत यात्रा करते हुए ओरछा धाम के लिए जा रहे हैं। यात्रा की विशेषता यह रही कि सबसे आगे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित कर श्रद्धापूर्वक ले जाई जा रही थी, जबकि पीछे श्रद्धालुओं की पूरी मंडली यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने में सहयोग कर रही थी। मंडली के सदस्य दंडवत यात्रा कर रहे उमेश यादव की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ-साथ यात्रा की व्यवस्थाएं भी संभाल रहे हैं।श्रद्धालु

उमेश यादव ने बताया कि वह लगातार दूसरे वर्ष ओरछा धाम की दंडवत यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान की कृपा और आस्था के बल पर यह धार्मिक संकल्प निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा उनके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने भी इस अनूठी दंडवत यात्रा को देखकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। कई लोगों ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को जल एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर सेवा भाव का परिचय दिया।

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