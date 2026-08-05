आस्था की अनूठी मिसाल

झांसी। झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा लुहारी के समीप बुधवार को आस्था का संगम देखने को मिला। मऊरानीपुर क्षेत्र के खानपुरा से भक्तों की टोली दंडवत रामराजा ओरछाधाम के लिए रवाना हुई। जिसे देख राहगीर चकित रह गए। गांव खानपुरा निवासी श्रद्धालु उमेश यादव ने बताया कि वह अपनी पूरी मंडली के साथ दंडवत यात्रा करते हुए ओरछा धाम के लिए जा रहे हैं। यात्रा की विशेषता यह रही कि सबसे आगे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित कर श्रद्धापूर्वक ले जाई जा रही थी, जबकि पीछे श्रद्धालुओं की पूरी मंडली यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने में सहयोग कर रही थी। मंडली के सदस्य दंडवत यात्रा कर रहे उमेश यादव की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ-साथ यात्रा की व्यवस्थाएं भी संभाल रहे हैं।श्रद्धालु