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बोल बम के जयघोष से गूंजा कांवड़ पटरी मार्ग, बढ़ी शिवभक्तों की संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों का उत्‍साह और श्रद्धा के साथ सफर जारी है। शिवभक्त गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या इस मार्ग पर सक्रिय है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की गई है।

बोल बम के जयघोष से गूंजा कांवड़ पटरी मार्ग, बढ़ी शिवभक्तों की संख्या

चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग इन दिनों शिवभक्ति के रंग में सराबोर है। केसरिया वस्त्र धारण किए कांवड़िये ‘बम-बम भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष के साथ अपने-अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था, अनुशासन और उत्साह से पूरा मार्ग भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। हरिद्वार और गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कठिन यात्रा को भगवान भोलेनाथ की आराधना मानते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ पटरी मार्ग पर दूर-दूर तक कांवड़ियों का कारवां दिखाई दे रहा है। इस समय राजस्थान के श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, जबकि हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।हरियाणा

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निवासी शिवभक्त ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गांव के शिवालय में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और समाज के कल्याण की कामना के साथ यात्रा पूरी करने की बात कही। मार्ग पर जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए जलपान, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था की गई है। वहीं, कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है, ताकि शिवभक्तों की यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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