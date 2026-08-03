भगवा रंग में रंगने लगा कांवड़ मार्ग, बोल बम के गूंजे जयकारे

सावन की शिवरात्रि में अभी नौ दिन शेष है, लेकिन भगवान शिव की श्रद्धा में डूबे कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पांवों में कंकड़-पत्थर की चुभन भी उनका रास्ता रोक नही पा रही है। हापुड़ के कांवड़ मार्गों पर हर तरफ शिव भक्तों की जय जयकार हो रही है। मन में अटूट आस्था के साथ शिव भक्तों के कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे है। फिलहाल सबसे ज्यादा दूर-दराज के कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर हापुड़ से होते हुए निकल रहे है, जिससे कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगने लगे है। हापुड़ के मेरठ रोड और बुंलदशहर रोड पर बोल बम के जयकारों की गुंज के बीच कांवड़िए अपना सफर तय कर रहे है। दोनों मार्गों पर फिल्मी धुनों पर तैयार किए गए भजनों पर शिव भक्त खूब धूम मचा रहे हैं। हर तरफ भगवान शिव के भजन सुनाई दे रहे है। वही कांवड़ मार्ग पर कंकड़ पत्थरों के बीच नंगे पैर यात्रा तय कर रहे है। हालांकि रविवार को मौसम काफी महरबान रहा, कभी बादल तो कभी ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे कांवड़ियों को भीषण गर्मी से राहत मिली रही और वह मंजिल की तरह तेजी से बढ़ते गए।