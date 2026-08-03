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भगवा रंग में रंगने लगा कांवड़ मार्ग, बोल बम के गूंजे जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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सावन की शिवरात्रि में केवल नौ दिन शेष हैं, लेकिन कांवड़िए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हापुड़ के मार्गों पर श्रद्धालुओं की जयकार व भक्तिभाव का माहौल है। भक्तों द्वारा पानी, फल, और चिकित्सा की सुविधाएँ दी जा रही हैं। दो दिनों में शिविरों की शुरुआत होने की उम्मीद है।

भगवा रंग में रंगने लगा कांवड़ मार्ग, बोल बम के गूंजे जयकारे

सावन की शिवरात्रि में अभी नौ दिन शेष है, लेकिन भगवान शिव की श्रद्धा में डूबे कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पांवों में कंकड़-पत्थर की चुभन भी उनका रास्ता रोक नही पा रही है। हापुड़ के कांवड़ मार्गों पर हर तरफ शिव भक्तों की जय जयकार हो रही है। मन में अटूट आस्था के साथ शिव भक्तों के कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे है। फिलहाल सबसे ज्यादा दूर-दराज के कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर हापुड़ से होते हुए निकल रहे है, जिससे कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगने लगे है। हापुड़ के मेरठ रोड और बुंलदशहर रोड पर बोल बम के जयकारों की गुंज के बीच कांवड़िए अपना सफर तय कर रहे है। दोनों मार्गों पर फिल्मी धुनों पर तैयार किए गए भजनों पर शिव भक्त खूब धूम मचा रहे हैं। हर तरफ भगवान शिव के भजन सुनाई दे रहे है। वही कांवड़ मार्ग पर कंकड़ पत्थरों के बीच नंगे पैर यात्रा तय कर रहे है। हालांकि रविवार को मौसम काफी महरबान रहा, कभी बादल तो कभी ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे कांवड़ियों को भीषण गर्मी से राहत मिली रही और वह मंजिल की तरह तेजी से बढ़ते गए।

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कांवड़ियों की सेवा

कांवड़ मार्गों पर अभी शिविर नहीं है, लेकिन आम भक्त कांवड़ियों की सेवा को जुटे है। रविवार को मेरठ रोड पर भक्त कांवड़ियों को पानी, शिकंजी, फल, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। कई जगह लोग कांवड़ियों की पूरे दिल से सेवा कर रहे है। डीजे पर बजते धार्मिक गीतों पर थकान के बावजूद कांवडिए थिरकने से नही रुक पा रहे है। जिससे माहौल पूरा शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

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कांवड़ शिविर की शुरुआत

दो दिन बाद शुरू होंगे कांवड़ शिविर:

हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लाकर अपने गंतव्य को लौटने वाले कांवड़ियों का हापुड़ में अंतिम सप्ताह में सबसे ज्यादा जोर होता है, ऐसे में अंतिम सप्ताह में ही सबसे ज्यादा शिविर आयोजित होते है। उम्मीद है कि आने वाले दो दिनों में शिविरों की शुरूआत हो जाएगी और कांवड़ियों को ठहरने, शौचालय, खान-पान आदि की सुविधा मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर व्यवस्था शुरू करानी शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ मार्गों पर भक्त किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं?
भक्त कांवड़ियों को पानी, शिकंजी, फल, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे।
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