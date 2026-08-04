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सावन के प्रथम सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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पवित्र सावन मास के पहले सोमवार को अलीगढ़ जनपद में विभिन्न प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और भक्ति की धुनों से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए।

सावन के प्रथम सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धा

ग्रामीण अंचल में पुलिस-प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिव्य आरती और विशेष शृंगार देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। पवित्र सावन मास के प्रथम सोमवार को अलीगढ़ जनपद में अतरौली, जवां, हरदुआगंज, बरौली, गभाना, गोधा, चंडौस, पिसावा, जट्टारी, खैर, गोंडा, गोरई, इगलास, मडराक, बेसवां, अकराबाद, छर्रा, बरला, गंगीरी, दादों, पालीमुकीपुर, बिजौली आदि जगहों के प्राचीन मंदिरों में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। तड़के सुबह से ही सभी प्रमुख शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से पूरा जनपद गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित कर जलाभिषेक किया।

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विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन

जनपद के ऐतिहासिक मंगलेश्वर महादेव मंदिर, खेरेश्वर महादेव मंदिर और अचलताल स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर, गभाना के भूमिया बाबा मंदिर, बेसवां में धरणीधर, अतरौली के प्राचीन बड़े महादेव मंदिर समेत अनेक मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। मंदिर को आकर्षक फूलों एवं मनमोहक विद्युत सजावट से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और उत्साह का वातावरण बना रहा। सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के साथ बाबा के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक दर्शन व्यवस्था, प्रसाद वितरण और श्रद्धालुओं की सुविधा में लगातार जुटे रहे।

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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन और पुलिस बल सभी तहसीलों में पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया था और संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पवित्र सावन मास के पहले सोमवार को अलीगढ़ में क्या हुआ?
पवित्र सावन मास के पहले सोमवार को अलीगढ़ जनपद में विभिन्न प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और विशेष पूजा-अर्चना की गई।
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