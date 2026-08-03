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बोल बम के जयकारे के बीच पैरों के छाले को भूल बाबा की नगरी की तरफ बढ़ते रहे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में रविवार को कांवरियों की भीड़ ने देवघर की तरफ बढ़ते हुए अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। सभी आयु वर्ग के श्रद्धालुओं में बाबा के प्रति गहरी आस्था दिखाई दी। सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ-साथ बच्चा बम की ऊर्जा ने राहगीरों में उत्साह भरा।

बोल बम के जयकारे के बीच पैरों के छाले को भूल बाबा की नगरी की तरफ बढ़ते रहे श्रद्धालु

भागलपुर, प्रधान संवाददाता पैरों में छाले। जुबां पर बोल बम, हर हर महादेव और जय भोले बाबा। रुख बाबा की नगरी देवघर की तरफ। सारी परेशानी, तकलीफ को भूल एक दूसरे का हाथ थामे बस चले जा रहे थे। कुछ ऐसा ही माहौल था रविवार को कांवरिया पथ का। सुल्तानगंज से जल भरने के बाद बाबा को जलाभिषेक करने के लिए निकले श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी कि मानो उन्हें शिवलिंग के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा हो। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा। सभी की एक ही राह थी। सभी की मंजिल देवघर। हर आयु वर्ग के हजारों कांवरियों के श्रद्धा भाव और जयकारे ने कांवरिया पथ के माहौल को भक्तिमय कर दिया।

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कांवरिया पथ का अद्भुत नजारा

सड़क के एक तरफ लाठी का सहारा तो दूसरी तरफ वाहन पर सवार दिखे श्रद्धालु

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देवघर मार्ग की बात करें तो कटोरिया और सुईया कांवरिया पथ पर अद्भुत नजारा दिख रहा था। कई जगहों पर पैदल कांवरिये और वाहनों से देवघर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच में सिर्फ एक सड़क थी। एक तरफ पैदल चल रहे कई बुजुर्ग और महिला कांवरियों के हाथ में सहारा के लिए लाठी दिख रही थी तो दूसरी तरफ वाहन से देवघर जा रहे कांवरिये गाना-बजाना करते हुए बोल बम के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहली सोमवार को देवघर में बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए चल पड़े श्रद्धालुओं की भीड़ पैदल और सड़क मार्ग पर वाहनों में भी दिख रही थी। रविवार को कांवरिया पथ पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त था। देवघर जाने वाले पैदल कांवरियों के साथ ही दो पहिया, चार पहिया और अन्य प्रकार के वाहनों से देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। दूसरी तरफ रविवार को सड़क मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देख ट्रैफिक संधारण में भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

बच्चा बम की ऊर्जा

बॉक्स

बच्चा बम की एनर्जी ऐसी कि बड़े भी पीछे नजर आ रहे थे

रविवार को कांवरिया पथ पर काफी संख्या में बच्चा बम भी दिख रहे थे। बच्चों की एनर्जी देख बड़ों को भी कांवरिया पथ पर पैदल चलने का हौसला मिल रहा था। कुछ छोटे बच्चे तो अपने माता पिता के कंधे पर भी बाबा की नगरी जाते हुए दिखे। कई जगहों पर माता-पिता और गार्जियन बच्चा बम को रुकने के लिए भी बोलते दिख रहे थे ताकि वे कुछ देर रुककर फिर से आगे बढ़ सकें। कांवरिया पथ पर चलते कांवरियों की निःशुल्क सेवा करने वालों की संख्या भी काफी दिखी।

सामान्य प्रश्न

कांवरियों के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे?
रविवार को कांवरिया पथ पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त था। देवघर जाने वाले पैदल कांवरियों के साथ ही दो पहिया, चार पहिया और अन्य प्रकार के वाहनों से देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा था।
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