सोमवारी जल चढ़ाने देवघर रवाना हुआ डाक कांवरियों का जत्था

श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों ने जलाभिषेक के लिए कच्ची कांवरिया पथ पर यात्रा की। भीषण गर्मी से राहत मिलने पर कांवरियों ने यात्रा का आनंद लिया। स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सा सुविधाएं दी गईं और पानी की बर्बादी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। दिव्यांग भक्त बबलू ने स्वाभाविक उत्साह के साथ यात्रा की।

तारापुर/असरगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेले के दौरान सावन माह के पहले रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अहले सुबह से ही कांवरियों का जत्था बोलबम, हर-हर महादेव के जयघोष के साथ बाबाधाम की ओर बढ़ता रहा। रविवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से मौसम बेहद सुहावना बना रहा। अनुकूल मौसम का कांवरियों ने भरपूर आनंद उठाया। भीषण गर्मी से राहत मिलने के कारण श्रद्धालुओं ने बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा जारी रखी। सुबह से देर शाम तक कांवरियों की आवाजाही लगातार बनी रही। सोवार को जल चढ़ाने दोपहर बाद से शाम तक असरगंज कच्ची कांवरिया मार्ग पर डाक कांवरियों का चलना शुरू हुआ। डाक बम पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते रहे।

कांवरियों की सेवा कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए असरगंज कच्ची कांवरिया मार्ग पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, नींबू पानी, शरबत, फल, दवाइयां तथा नींबू चाय की व्यवस्था की गई। देर शाम तक हजारों कांवरियों ने इन शिविरों का लाभ उठाया। सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तत्परता से सहयोग किया, जिसकी कांवरियों ने सराहना की।

अस्थायी विश्राम व्यवस्था लंबी पदयात्रा के दौरान थकान महसूस होने पर श्रद्धालु मार्ग किनारे स्थित अस्थायी दुकानों, वृक्षों की छांव,टेंट सिटी एवं धर्मशालाओं में विश्राम कर अपनी थकान मिटाते नजर आए। सरकारी धर्मशाला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मुंगेर द्वारा स्थापित सूचना केंद्र पर शिवभक्ति से ओत-प्रोत भजनों की मधुर प्रस्तुति से कांवरिया भाव-विभोर होकर नृत्य करते दिखे। कांवरियों की सुविधा के लिए टेंट सिटी एवं धर्मशालाओं में बिजली,पंखा,पेयजल और स्नान की बेहतर व्यवस्था की गई है। वहीं टेंट सिटी के समीप जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई में कम कीमत पर ताजा भोजन,नाश्ता एवं चाय उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा बोतल बंद पेयजल एवं शीतल पेय भी निर्धारित मूल्य पर बेचे जा रहे हैं।

शौचालयों की सफाई शौचालय में गंदगी से परेशानी: कांवरिया पथ पर पीएचईडी विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं दिखी। अधिकांश शौचालयों में गंदगी पसरी हुई मिली, जबकि उनकी नियमित सफाई के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोलकाता की कांवरिया मंजू श्रीवास्तव, अलका रानी, स्नेहलता रानी एवं किरण जोशी, मध्य प्रदेश के मलखान सिंह, रूदल कुमार और रजनी चंद्रवंशी तथा पश्चिम चंपारण के उम्मीद खैर, कैलाश राणा, चंद्रकांत मंजूबाला और सूरज रावत ने बताया कि सरकार द्वारा कांवरिया पथ पर कराया गया बालू बिछाव श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। उन्होंने टेंट सिटी और धर्मशालाओं में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं,रात्रि में प्रकाश की प्रयाप्त व्यवस्था की भी सराहना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि, मार्ग पर निजी स्तर पर संचालित कुछ अस्थायी होटलों एवं दुकानों में भोजन, नाश्ता और चाय निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेची जा रही है।

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फोटो असरगंज 5- असरगज कच्ची कांवरिया मार्ग पर पैर से दिव्यांग नाचते गाते जाते बाबाधाम

एक पैर से दिव्यांग शिवभक्त नाचते-झूमते हुए रवाना

असरगज, निसं.। कहते हैं, जब बाबा बैद्यनाथ का बुलावा आता है तो फिर कोई भी बाधा भक्त के कदम नहीं रोक सकती। ऐसी ही अटूट आस्था की मिसाल असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर देखने को मिली। हरिद्वार निवासी दिव्यांग शिवभक्त बबलू केवल एक पैर के सहारे सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान भक्ति गीतों पर बबलू बैसाखी छोड़कर नृत्य करने लगे। उनके चेहरे पर न थकान थी और न ही किसी कठिनाई की चिंता, बल्कि बाबा के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण साफ झलक रहा था। कच्ची कांवरिया पथ पर मौजूद लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे।

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फोटो - तारापुर-02, तारापुर के बिहमा मोड़ स्थित कांवरिया पथ पर लगाये गये स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराते कांवरिया

तारापुर में छह स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से कांवरियों को मिल रही चिकित्सा सुविधा

तारापुर, निज संवाददाता। अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर की ओर से कांवरिया पथ के विभिन्न स्थानों पर स्थापित छह अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रविवार को बिहमा मोड़ एवं छत्रहार मोड़ स्थित स्वास्थ्य शिविरों का जायजा लेने पर वहां ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक,एक जीएनएम तथा दो एएनएम कांवरियों के उपचार में तैनात मिले। शिविरों में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। बिहमा कांवरिया पथ स्थित स्वास्थ्य शिविर में तैनात चिकित्सक ने बताया कि सर्वाधिक संख्या में पैरों में छाले पड़ने तथा शरीर में दर्द की शिकायत लेकर कांवरिये उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को दर्द निवारक दवाएं, आवश्यक मरहम तथा अन्य प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है।

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पानी की बर्बादी कांवरिया मार्ग में हो रही पानी की बर्बादी

तारापुर। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर लंबी कांवर यात्रा पर निकले लाखों शिवभक्तों की सुविधा के लिए मार्ग में सरकारी और निजी स्तर पर स्नान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अधिकांश स्थानों पर भूमिगत जल को बिजली चालित मोटर पंप के माध्यम से लगातार निकाला जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा के बीच पानी की अनावश्यक बर्बादी अब चिंता का विषय बन गई है। कच्ची कांवरिया पथ के किनारे कई स्थानों पर मोटर पंप घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। जरूरत नहीं रहने पर भी पानी बहता रहता है, जिससे बड़ी मात्रा में भूमिगत जल व्यर्थ नष्ट हो रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि इसी तरह पानी का दोहन होता रहा तो मार्ग से सटे शहरों और गांवों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा सकता है। इसका असर आने वाले दिनों में पेय जल संकट के रूप में सामने आने की आशंका है। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले मुंगेर जिला प्रशासन की बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया गया था कि कांवरियों के स्नान के समय ही झरने और मोटर पंप संचालित किए जाएंगे तथा स्नान समाप्त होते ही मोटर बंद कर दी जाएगी। साथ ही दुकानदारों को पानी के भंडारण के लिए टंकी लगाने का निर्देश दिया गया था, ताकि सीमित मात्रा में पानी का उपयोग हो और अनावश्यक बहाव रोका जा सके। लेकिन धरातल पर इन निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं दिख रहा है।