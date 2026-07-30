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पवित्र सावन महीना शुरू होते ही कांवरियों का जत्था देवघर के लिए हो रहा रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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फोटो खरौंधी एक: खरौंधी प्रखंड के मझिगावां गांव से देवघर के लिए रवाना होते कांवरिए पवित्र सावन महीना गुरुवार से शुरू हो गया है। उसके साथ ही जिलांतर्गत

पवित्र सावन महीना शुरू होते ही कांवरियों का जत्था देवघर के लिए हो रहा रवाना

गढ़वा, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीना गुरुवार से शुरू हो गया है। इस पवित्र माह में जिले के हजारों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथधाम की यात्रा कर जलाभिषेक करते है। इसके बावजूद जिला मुख्यालय से देवघर जानेवाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार की ओर से न तो अलग से ट्रेन चलाई जा रही है और न ही स्पेशल बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालु निजी व्यवस्था या पहले से उपलब्ध संसाधनों से ही देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल ट्रेन से देवघर जाने के लिए सीधा रूट नहीं होने के कारण श्रद्धालु दो यात्री ट्रेन पलामू एक्सप्रेस व सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। उक्त ट्रेनों से श्रद्धालु गया जी जंक्शन तक पहुंचते हैं। वहां से सुल्तानगंज जाते हैं। उसके बाद वहां से पवित्र जल लेकर देवघर के लिए रवाना होते हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय से करीब आधा दर्जन यात्री बसें पटना के लिए चलती हैं। उससे भी श्रद्धालु गया जी जाते हैं। वहां से श्रद्धालु सुल्तानगंज और फिर पवित्र जल लेकर देवघर जाते हैं। उसके अलावा श्रद्धालु यात्री वाहन रिजर्व कर भी देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके लिए टूर एंड ट्रेवल्स से वाहन रिजर्व कर देवघर जाते हैं। राजा टूर एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर मो फैजान राजा कादरी बताते हैं कि देवघर के लिए वाहनों की बुकिंग हो रही है। उसके लिए 10 से 12 हजार का भुगतान करना पड़ रहा है।

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कावंरियों का जत्था हो रहे रवाना

पवित्र सावन महीने में देवघर में जलाभिषेक करने वाले कांवरियों का जत्था रवाना होने लगा है। जिलांतर्गत खरौंधी प्रखंड के मझिगांवा गांव से दो दर्जन से अधिक कांवरियों का जत्था गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। उससे पहले श्रद्धालुओं ने गांव स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद हर-हर महादेव, बोल बम के जयघोष के साथ कांवरिए रवाना हुए। उधर सगमा प्रखंड मुख्यालय से भी कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। उससे पहले उन्होंने भी गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की। सभी सुल्तानगंज पहुंच पवित्र जल लेकर देवघर के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंच सभी जलाभिषेक करेंगे।

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प्रश्नोत्तर

सावन महीने में देवघर जाने के लिए श्रद्धालु किस व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं?
श्रद्धालु निजी व्यवस्था या पहले से उपलब्ध संसाधनों से देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं।

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