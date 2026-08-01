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चल रे कांवरिया शिव के धाम' के जयकारे से गूंजा राजमार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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ज्ञानपुर में, सावन के तीसरे दिन कांवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखाई देने लगे हैं। शिवभक्त प्रयागराज से जल लेकर काशी की ओर बढ़ते हैं। पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ठहराव स्थान तय किए हैं और पुलिस तैनात की गई है।

चल रे कांवरिया शिव के धाम' के जयकारे से गूंजा राजमार्ग

ज्ञानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन माह के तीसरे दिन शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवरिया इक्का-दुक्का दिखाई देने लगे हैं। प्रयागराज से जल भरकर काशी की ओर बढ़ रहे शिवभक्त प्रथम सोमवार को काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर कृतार्थ होंगे।ऊंज थाना क्षेत्र के गोधना पहुंचे कांवरियों ने बताया कि वे सावन माह की पूर्व संध्या पर ही प्रयागराज से जल लेकर निकल गए थे। ऊंज में विश्राम के बाद रात में फिर काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। सावन के पहले सोमवार को हजारों भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे।राष्ट्रीय राजमार्ग पर 'चल रे कांवरिया शिव के धाम...', 'हाथी न घोड़ा न कौनऊ सवारी पैदल ही आइब तोहरे धाम...', 'बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है...' और 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंज रहे हैं।

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शिवालयों में भोर से साफ-सफाई के साथ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है।शिवभक्तों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ठहराव के स्थान निर्धारित किए हैं और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। हाईवे पर अधिकारियों द्वारा लगातार गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

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