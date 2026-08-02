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बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने डाक बम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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फोटो:15चुनार के गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का होगा जलाभिषेकचुनार के गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का होगा जलाभिषेकचुनार के गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का हो

बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने डाक बम रवाना
बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने डाक बम रवाना

चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह के पहले रविवार को नगर के मोहल्ला लाल दरवाजा से डाक बम का जत्था काशी में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने चुनार के बालू घाट स्थित गंगा तट से विधि-विधान के साथ घड़े में गंगा जल भरकर हर-हर महादेव व बोल बम का जयघोष करते हुए यात्रा का शुभारंभ किया।यात्रा से पहले शिवभक्तों ने गंगा तट पर पूजन-अर्चन कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। डाक बम में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी रात पदयात्रा करते हुए सोमवार सुबह काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

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पूरे मार्ग में बोल बम, हर हर महादेव के जयघोष से शिवभक्ति का उत्साह बना रहा। डाकबम जत्थे में सौरभ गुप्ता, मनोज कुमार, दीपू कुमार, अंकुल कुमार, दीपक, पिंटू सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त रहे। प्रस्थान से पहले परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।

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