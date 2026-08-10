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सड़क में जलभराव से कांवड़ियों को हुई परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता।सड़क में जलभराव से कांवड़ियों को हुई परेशानीसड़क में जलभराव से कांवड़ियों को हुई परेशानीसड़क में जलभराव से कांवड़ियों को हुई परेशा

सड़क में जलभराव से कांवड़ियों को हुई परेशानी

डाक कांवड़ियों की अपने गंतव्य की ओर रवानगी शुरू हो गई है। मंगलवार को शिवरात्रि पर जलाभिषेक होगा इसके लिए डाक कांवड़िये अपने वाहनों और दौड़कर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश में भी कांवड़ियों की चाल रुकी नहीं। बैरागी कैंप से श्री यंत्र मंदिर, सती कुंड, कृष्णा नगर से होते हुए सिंह द्वार हाईवे के लिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। कनखल क्षेत्र में जलभराव से कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कांवड़ियों की बाइक जलभराव में बंद होने से धक्का लगा कर ले जानी पड़ी। जलभराव से बचने के लिए बाइक कांवड़िए गली मोहल्लों में घुस रहे हैं।

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सभी को जल्द से जल्द हाईवे पहुंचना है। पेहवा निवासी रोहित कुमार ने बताया कि बारिश के कारण स्पीड थोड़ी कम हो गई है और जाम भी बहुत हो रहा है। सड़क पर पानी भरने से वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है। फरीदाबाद निवासी पवन सिंह ने बताया जाम के कारण काफी देर तक वाहन जलभराव में खड़ा होने से वाहन भी खराब होता है। जहां जलभराव होता है प्रशासन को वहां से नहीं भेजना चाहिए।

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