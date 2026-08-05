Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरियाणा सीएम के परिवार की खुशहाली के लिए निकाली विशेष कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

सावन की कांवड़ यात्रा के दौरान हरियाणा के शिवभक्त सुमेर चंद और विक्रम सिंह गंगाजल लेकर निकले हैं। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके परिवार की भलाई की कामना कर रहे हैं। कांवड़ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर होने से राहगीरों का जमावड़ा लगा रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से सुख और समृद्धि मिलती है।

हरियाणा सीएम के परिवार की खुशहाली के लिए निकाली विशेष कांवड़

सावन की कांवड़ यात्रा के बीच सरसावा से गुजर रही एक विशेष कांवड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। हरियाणा के शिवभक्त सुमेर चंद और विक्रम सिंह हरिद्वार से गंगाजल लाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा उनके परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। शिवभक्तों ने बताया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के परिवार के मंगल की भी प्रार्थना करेंगे। निर्धारित शिवालय में पहुंचकर विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीर भी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जुटती रही।

ये भी पढ़ें:परिवार की सुख-शांति के लिए कांवड़ उठा रही महिलाएं

लोग उत्सुकता से कांवड़ को देखते और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। शिवभक्तों का कहना है कि भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:रंग-बिरंगी कांवड़ों से गुलजार हुआ दिल्ली हाईवे
ये भी पढ़ें:आस्था: बेटे ने लिया जन्म तो मां ने उठाई कांवड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।