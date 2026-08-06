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केदारनाथ और रथ वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में बागपत से गुजर रहे शिवभक्तों की आस्था और अनोखी कांवड़ें दिख रही हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने संगठनों की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालु सुरक्षा और व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। एक भक्त ने महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई की अपील की।

केदारनाथ और रथ वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

दाहा। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। बागपत से होकर गुजर रहे कांवड़ मार्गों पर शिवभक्तों की आस्था के साथ-साथ अनोखी और आकर्षक कांवड़ों की भी झलक देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की ओर जा रहे शिवभक्तों की अलग-अलग शैली की कांवड़ राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। भड़ल गांव में दिल्ली के नजफगढ़ निवासी शिवभक्त अमित अपनी मनमोहक केदारनाथ स्वरूप कांवड़ लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह कांवड़ उन्होंने स्वयं लकड़ी और फोम से तैयार की है। इसकी सुंदर बनावट और केदारनाथ धाम की झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु इसके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। वहीं, हरियाणा के झज्जर निवासी इशांत अपने साथियों के साथ रथ वाली कांवड़ लेकर बागपत पहुंचे। उनकी टोली रस्सी के सहारे रथनुमा कांवड़ को खींचते हुए पैदल यात्रा कर रही है। इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए भी मार्ग पर लोगों का तांता लगा रहा। कांवड़ियों ने बताया कि वे हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और 11 अगस्त को शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। बागपत से गुजर रही कांवड़ यात्रा में आस्था, भक्ति और आकर्षक कांवड़ों का संगम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है。

ये भी पढ़ें:कांवड़ मार्ग पर उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब, सेवा-सुरक्षा के बीच बढ़ रहा कारवां

महिला सुरक्षा और नशे पर सख्त कार्रवाई की अपील

दाहा। बागपत के दाहा से कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई,जहां पालकी कांवड़ लेकर निकले एक शिवभक्त ने अपनी यात्रा के माध्यम से महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ जनजागरण का संदेश दिया। शिवभक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला सुरक्षा को और मजबूत करने तथा पंजाब और राजस्थान में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी शिवभक्त मंगतराम ऋषिकेश से पवित्र गंगाजल लेकर पालकी कांवड़ के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रश्नोत्तरी

कांवड़ यात्रा कब मनाई जा रही है?
कांवड़ यात्रा श्रावण मास में मनाई जा रही है।
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