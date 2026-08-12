भगवान शिव की प्रतिमा हाथों से खींचकर पहुंचे शिवभक्त

श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न तरीकों से पूजा कर रहे हैं। छर्रा नगर के पास 10-15 शिवभक्तों की टोली ने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को हरिद्वार से छर्रा तक खींच कर लाया। यह यात्रा आस्था और भक्ति का विशेष संदेश देती है।

n श्रद्धालु विभिन्न माध्यमों से रिझा रहे भगवान शिव को n शिवभक्तों की टोली हरिद्वार से खींच कर लाई प्रतिमा

श्रावण मास की भक्ति छर्रा, संवाददाता। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु अलग-अलग तरीकों से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई पूरे सावन प्रतिदिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने का संकल्प लेकर चल रहा है, तो कोई कांवड़ और डाक कांवड़ यात्रा के माध्यम से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा है।

विशाल प्रतिमा की यात्रा इसी क्रम में छर्रा नगर के समीपवर्ती ग्राम जजाथल से करीब 10 से 15 शिवभक्तों की टोली ने अनोखी भक्ति और आस्था की मिसाल पेश की। श्रद्धालु भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को एक गाड़ी में विराजमान कराकर हरिद्वार से छर्रा तक लेकर पहुंचे। बताया गया कि यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु स्वयं गाड़ी से जुड़कर उसे हाथों से खींचते और धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहे। छर्रा चौराहे पर पहुंचने पर नगर पंचायत छर्रा के मनोनीत सभासद तालेवर सिंह माहौर ने शिवभक्तों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप पर भी माल्यार्पण कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था देखने को मिली।

श्रद्धालुओं की टोली भगवान शिव की प्रतिमा को हरिद्वार से पैदल खींचकर छर्रा तक लाने वाली टोली में पंकज कुमार, सुभेदार, प्रेमपाल, साहब सिंह, गोवर्धन, अंकित, विपिन, महेश, हरीश चंद्र, पंकज कुमार, बाबू जी, अरुण, लखी, आकाश और विकास कुमार सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। हरिद्वार से इतनी लंबी दूरी तक भगवान शिव की प्रतिमा वाली गाड़ी को पैदल खींचकर छर्रा तक लाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सच्ची भक्ति में कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं में भी कहा गया है कि भगवान भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति के वश में होते हैं। शिवभक्तों की यह यात्रा श्रावण मास में आस्था, समर्पण और भक्ति का विशेष संदेश देती नजर आई।