राजदाह धाम से जल उठाकर बैद्यनाथधाम को रवाना हुए श्रद्धालु
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। शनिवार को धनवार प्रखंड के श्रद्धालुओं ने 140 किमी की कठिन यात्रा का संकल्प लिया। स्थानीय लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं ने भी श्रद्धालुओं को स्वागत कर सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
राजधनवार, प्रतिनिधि। पवित्र सावन मास के अवसर पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में अटूट आस्था और अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को धनवार प्रखंड के मनसाडीह, हजारीबाग के चलकुशा तथा खूंटी क्षेत्र के श्रद्धालुओं का एक जत्था सरिया स्थित प्रसिद्ध रारजदाह धाम उत्तरवाहिनी नदी से जल उठाकर देवघर के लिए रवाना हुआ। 24 घंटे में 140 किमी की कठिन यात्रा का संकल्प : बाबाधाम रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में चंदन शर्मा, विकास शर्मा, आशीष शर्मा, संजय कुमार, प्रकाश ठाकुर और निलेश चौधरी ने बताया कि उन्होंने राजदाहधाम उत्तरवाहिनी नदी से पवित्र जल उठाकर 24 घंटे के भीतर लगभग 140 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा पूरी कर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है।
कठिन संकल्प लेकर निकले इन श्रद्धालुओं का मनसाडीह एवं राजधनवार सहित मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। मौके पर भाजपा नेता उपेन्द्र सिंह, अभय सिंह, पंकज राय, राहुल सिंह, विवेक शर्मा, संजय शर्मा और राजेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धालुओं का माल्यार्पण व स्वागत कर उन्हें सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
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