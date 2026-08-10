नंदी बाइक पर हरिद्वार रवाना हुए शिवभक्त, एलईडी रोशनी ने खींचा ध्यान
रविवार को बस स्टैंड पर दो शिवभक्त, अजय शर्मा और सागर कुमार, नंदी के स्वरूप में सजी बाइक पर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बाइक को रंगीन रोशनी और सजावट के साथ सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और बच्चों ने सेल्फी ली। वे गंगाजल लेकर बाला सुंदरी देवी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।
बस स्टैंड पर रविवार को दो शिवभक्त नंदी के स्वरूप में सजी बाइक से हरिद्वार के लिए रवाना हुए तो लोगों की भीड़ जुट गई। अजय शर्मा और सागर कुमार एलईडी लाइटों से सजी बाइक पर गंगाजल लेने निकले। बाइक को सफेद फर, गुलाबी रोशनी वाले सींग, लाल चमकती आंखों और नीली एलईडी से सजाया गया था। दोनों ने भगवा वस्त्र और सिर पर शेर के मुखौटे पहन रखे थे। मंदिर से निकलते ही ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजने लगे। रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की, जबकि बच्चों और राहगीरों ने सेल्फी ली। मंदिर पुजारी सुभाष शर्मा ने बताया कि दोनों हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटेंगे और बाला सुंदरी देवी मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।
रात में बाइक की रोशनी आकर्षण का केंद्र रही।
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