Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नंदी बाइक पर हरिद्वार रवाना हुए शिवभक्त, एलईडी रोशनी ने खींचा ध्यान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

रविवार को बस स्टैंड पर दो शिवभक्त, अजय शर्मा और सागर कुमार, नंदी के स्वरूप में सजी बाइक पर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बाइक को रंगीन रोशनी और सजावट के साथ सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और बच्चों ने सेल्फी ली। वे गंगाजल लेकर बाला सुंदरी देवी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।

नंदी बाइक पर हरिद्वार रवाना हुए शिवभक्त, एलईडी रोशनी ने खींचा ध्यान

बस स्टैंड पर रविवार को दो शिवभक्त नंदी के स्वरूप में सजी बाइक से हरिद्वार के लिए रवाना हुए तो लोगों की भीड़ जुट गई। अजय शर्मा और सागर कुमार एलईडी लाइटों से सजी बाइक पर गंगाजल लेने निकले। बाइक को सफेद फर, गुलाबी रोशनी वाले सींग, लाल चमकती आंखों और नीली एलईडी से सजाया गया था। दोनों ने भगवा वस्त्र और सिर पर शेर के मुखौटे पहन रखे थे। मंदिर से निकलते ही ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजने लगे। रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की, जबकि बच्चों और राहगीरों ने सेल्फी ली। मंदिर पुजारी सुभाष शर्मा ने बताया कि दोनों हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटेंगे और बाला सुंदरी देवी मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये

रात में बाइक की रोशनी आकर्षण का केंद्र रही।

ये भी पढ़ें:कांवड़ --- बोलबम के उद्घोष के साथ गंतव्य को बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़िया
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: माता-पिता के सम्मान में नंदी पर सवार भोले की मूर्ति लेकर निकले शिवभक्त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।