शिव वाटिका बना बाबा निवास, भक्ति गीतों से दूर हुई यात्रा की थकान
बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप बाबा निवास शिव वाटिका में कांवरियों की सेवा का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। कांवरियों का जत्था बस से शिव वाटिका पहुंचा, जहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप बाबा निवास शिव वाटिका में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने और जलाभिषेक कर लौटने वाले कांवरियों की सेवा का सिलसिला जारी है। यहां श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार रात मानव कल्याण सेवा परिवार, चक्रधरपुर के कांवरियों का जत्था बस से शिव वाटिका पहुंचा, जहां सेवकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी श्रद्धालुओं को बैंक्विट हॉल में बैठाकर चाय और पानी उपलब्ध कराया गया। इसके बाद आकर्षक दरबार में पुजारी सत्यनारायण पाण्डेय ने विधिवत पूजा-अर्चना कराई。
कांवरियों का स्वागत
पूजा के उपरांत भजन गायक राजा चौरसिया एवं उनकी टीम ने भगवान शिव और माता रानी के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों पर कांवरिये झूम उठे और लंबी यात्रा की थकान भूल गए। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया तथा शिव वाटिका परिसर में रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई।
सुविधाओं की जानकारी
शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मार्ग से गुजरने वाले सभी कांवरियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि बाबा भोलेनाथ के भक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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