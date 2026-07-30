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सावन शुरू होते ही कांवड़ ने पकड़ी रफ्तार, भगवा हुई कांवड़ पटरी

By Hindustan | Bureau
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सावन शुरू होते ही कांवड़ ने पकड़ी रफ्तार, भगवा हुई कांवड़ पटरी
सावन शुरू होते ही कांवड़ ने पकड़ी रफ्तार, भगवा हुई कांवड़ पटरी

रुड़की, संवाददाता। हरिद्वार से गंगाजल भरने के बाद कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। गुरुवार को गंगनहर कांवड़ पटरी पर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कांवड़ मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। संवेदनशील स्थानों और प्रमुख चौराहों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

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