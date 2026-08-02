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कांवड़ लेकर चली कतार भोले तेरी जय जयकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- रंग बिरंगी कावड़ों से सज रहा नगर, सड़कों पर गूंज रहे भोले के जयकारभगवान भोले नाथ की पूजा अर्चना कर हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कावड़ियों का रेला सड़को

कांवड़ लेकर चली कतार भोले तेरी जय जयकार
कांवड़ लेकर चली कतार भोले तेरी जय जयकार

भगवान भोले नाथ की पूजा अर्चना कर हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कावड़ियों का रेला सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर रंग बिरंगी कांवड़ो की छटा बिखर रही है। भोले के जयकारो से सड़के गूंज रही हैं। रविवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों के जत्थे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मोटा महादेव पर कांवड़ियों के जत्थे ने जल चढ़ाया और आगे बढ़ गए। हरिद्वार मार्ग कांवड़ियों के रंग में रंगने लगा है। हरिद्वार मार्ग पर रंग बिरंगी कांवड़ो की छटा बिखर रही है। कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छन-छन और कांवड़ में बंधी घंटियों की घन-घन से वातावरण गूंजने लगा है।

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कांवड़िये एक दो तीन चार, बम-बम भोले तेरी जय जयकार। कांवड़ लेकर चली कतार भोले तेरी जय जयकार जैसे उद्घोष करते हुए जोश और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोटा महादेव पर स्वयं भू शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सोटा खाकर आगे बढ़ गए।

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