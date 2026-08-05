हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने लगे कांवड़ बेड़े
मुरादाबाद में सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के लिए श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक की तैयारी शुरू कर दी है। भक्त बरेली, रामपुर और अन्य क्षेत्रों से गंगाजल और बृजघाट का जल ले जा रहे हैं। सभी का लक्ष्य रविवार की शाम तक जल लेकर वापस आना और रात में अभिषेक करना है।
मुरादाबाद। सावन का दूसरा सोमवार दस और शिवरात्रि ग्यारह अगस्त की है। इन पर भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार जल लेकर लौटना और बृजघाट जल लेने जाना शुरू कर दिया। बुधवार को बरेली और उसके आसपास के शिव भक्तों ने गंगाजल लेकर लौटना शुरू कर दिया। जिससे कांठ रोड पर भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। उधर रामपुर, मिलन और बरेली आदि क्षेत्रों के कांवड़िये बृजघाट जाते रहे। इससे दिल्ली रोड पर भी शिव भक्ति रस प्रवाहित होता रहा। बाइकों से एक जत्था नीलकंठ जल लेना गया। जबकि एक जत्था साइकिलों से रवाना हुआ।
इन सभी का लक्ष्य रविवार की दोपहर तक वापसी कर रात में जलाभिषेक करना है। सावन का दूसरा सोमवार और शिव रात्रि लगातार दो दिन में हैं। इसलिए हो सकता है कि शिव भक्त दोनों में जलाभिषेक कर सकेंगे।
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